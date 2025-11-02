Ariana Grande regresa al universo de Ryan Murphy con una nueva temporada de ‘American Horror Story’

Hace unos días, el creador y productor estadounidense Ryan Murphy anunció el elenco que tendrá la temporada 13 de ‘American Horror Story’, la serie antológica de terror que estrenó en 2011 y que hasta la fecha ha reunido a muchos actores de Hollywood.

Para esta nueva temporada se ha decidido reunir a muchos de los actores que ha sido parte del universo creado por Murphy en más de una década.

En el video publicado en la cuenta de Instagram se pueden leer los nombres de Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman y Jessica Lange.

Por ejemplo, Ariana Grande no ha sido parte directamente de ‘American Horror Story’, aunque sí fue parte del elenco de la serie ‘Sream Queens’ (2015-2016), la cual también fue creada por Murphy.

Por otro lado, Emma Roberts es un personaje recurrente de la historia y de otras de las creaciones del productor. Ha interpretado a varios personajes en seis temporadas de ‘American Horror Story’, aunque el más recordado es el de Madison Montgomery en ‘American Horror Story: Coven’ (2013-2014) y ‘American Horror Story: Apocalypse’ (2018).

Roberts también fue parte del elenco de ‘Sream Queens’ junto con Grande. En esa serie interpretó a Chanel Oberlin.

Uno de los nombres que sorprendió en el anuncio fue el de Jessica Lange, quien es una de las caras más reconocidas de la historia. Sin embargo, según ‘Deadline’, a inicios de este año había declarado que no tenía intención de regresar a interpretar ningún personaje en la serie de Murphy.

“O sea, no lo he hecho en más de 10 o 12 años, así que no, no lo voy a hacer”, dijo la actriz de 76 años en el Festival de Cine de Glasgow.

Lange ha participado en cinco temporadas, incluyendo la primera. Su última aparición oficial en la historia fue para la cuarta temporada, titulada ‘American Horror Story: Freak Show’ (2014-2015), y en 2018 tuvo un cameo especial en para la octava temporada.

Por los momentos solo se tiene el elenco oficial de la temporada 13 y la promesa de que su estreno sea para el Halloween de 2026.

