El golazo de Zielinski con el Inter Milan que ya es sólido candidato al Premio Puskás (Video)

El Inter de Milán se llevó un sufrido triunfo 2-1 en su visita al Hellas Verona este domingo, pero gran parte del protagonismo se lo quedó Piotr Zielinski, autor de un espectacular gol que abrió el marcador y confirmó su peso creciente en el esquema nerazzurro.

El polaco, uno de los jugadores con menos minutos esta temporada, se encargó de destrabar el duelo desde temprano, al minuto 15, con una ejecución magistral tras una jugada preparada.

Hakan Çalhanoglu cobró un tiro de esquina con precisión hacia la frontal del área, donde Zielinski esperó sin marca y, en vez de optar por la potencia, definió con sutileza usando el interior del pie para colgar la pelota en el ángulo. Fue su primer gol en esta campaña, destacando por calidad y oportunidad.

Justo antes del descanso, Verona reaccionó. Giovane, una de las promesas del club, igualó el marcador con una acción individual brillante: encaró a Alessandro Bastoni, se lo quitó de encima y venció a Sommer con un disparo cruzado. Minutos después, el nigeriano Gift Orban rozó la remontada con un remate que se estrelló en el poste.

Cuando todo apuntaba al empate, el destino favoreció al Inter. En el minuto 94, un centro de Nicolò Barella terminó provocando un caos en el área que empujó al defensor Martin Frese a convertir en propia puerta, sellando el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, el Inter acumula su segunda victoria consecutiva y queda a solo un punto del liderato de la Serie A, aprovechando el empate del Napoli ante Como. A la espera del resultado entre Roma y Milan, los lombardos se mantienen plenamente en la pelea por la cima.

Sigue leyendo:

–Messi lidera de forma absoluta la ofensiva de la MLS con cifras récord

–Ex estrella francesa del Real Madrid será jurado del Miss Universo 2025

–FC Barcelona pide la final de la Champions 2029 tras la remodelación del Spotify Camp Nou