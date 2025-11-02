Fans causan caos en Los Ángeles tras el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial

Lo que comenzó como una noche de júbilo terminó en caos. El mismo caos que reinó en la celebración de 2024 contra Yankees, se volvió a apoderar de Los Ángeles en la noche del pasado sábado.

Minutos después de que los Dodgers conquistaran su segundo título consecutivo de Serie Mundial al vencer a Toronto Blue Jays en el Juego 7 disputado en el Rogers Centre de Canadá, cientos de fanáticos tomaron las calles de Los Ángeles en celebraciones que rápidamente se salieron de control.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports y videos en redes sociales, la caótica celebración se extendió desde Pacoima hasta Echo Park y el centro de la ciudad.

Las intersecciones se convirtieron en pistas de baile improvisadas: banderas ondeando, música a todo volumen y fuegos artificiales estallando entre multitudes eufóricas.

No obstante, todo se salió de control y agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) fueron atacados con botellas y fuegos artificiales. Esto obligó a las autoridades a responder con gas lacrimógeno y proyectiles no letales para dispersar a los grupos más agresivos.

La situación llevó al LAPD a declarar una alerta táctica y emitir órdenes de dispersión alrededor de las 12:30 de la madrugada. Uno de los incidentes más llamativos fue el vandalismo a un vehículo autónomo, mientras varios oficiales resultaron golpeados por objetos lanzados desde la multitud.

Aunque no se reportaron heridos graves, la escena dejó ventanas de autos destrozadas y calles cubiertas de restos de pirotecnia.

La alcaldesa Karen Bass hizo un llamado a la responsabilidad: “Amamos a nuestros Dodgers, pero no hay excusa para poner en peligro a otros”.

Posteriormente, se vio a varias cuadrillas de limpieza que trabajaron durante la madrugada para restaurar el orden, mientras la ciudad intenta equilibrar la euforia deportiva con la necesidad de mantener la seguridad pública.

Doble campeonato, doble caos

La noche del miércoles 30 de octubre y madrugada del jueves 31 de 2024, tras la victoria de los Dodgers sobre New York Yankees, también hubo disturbios en Los Ángeles. La celebración se tornó violenta en varias zonas de la ciudad, con saqueos, enfrentamientos con la policía y hasta un autobús incendiado

Las zonas afectadas fueron Echo Park, Sunset Boulevard, Whittier Boulevard, el centro de Los Ángeles y alrededores del Dodger Stadium. Un autobús de Metro fue rodeado por una multitud hostil e incendiado.

Se registraron saqueos en tiendas del centro de la ciudad. La policía desplegó equipos antidisturbios y utilizó balas de goma para dispersar a los aficionados.

Hubo enfrentamientos directos con la policía, aunque no se reportaron víctimas graves. Se realizaron varias detenciones, incluyendo seis sospechosos por irrumpir en una tienda.



