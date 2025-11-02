Murió de un infarto mientras conducía el venezolano Yoervis Medina, exlanzador de Seattle y Cubs

Tras la muerte de Jesús Montero, el luto se hace presente nuevamente en el béisbol de Venezuela y las Grandes Ligas. El pasado jueves 30 de octubre murió el exlanzador de Seattle Mariners y Chicago Cubs, Yoervis Medina.

El expelotero de 37 años falleció a causa de un infarto mientras conducía su vehículo en una zona llamada Naguanagua en Carabobo, mismo estado donde falleció hace unos días Montero.

En redes sociales circuló un video del vehículo de Medina detenido en la vía pública. Al parecer, el exjugador comenzó a convulsionar mientras conducía. Esto generó que perdiera el control de su automóvil Toyota y colisionara con otros carros.

A pesar de que varias personas rompieron el vidrio del vehículo para intentar auxiliarlo, y de los esfuerzos por parte de los paramédicos, Medina no logró sobrevivir

Posteriormente, la noticia sobre su muerte fue confirmada por Cardenales de Lara, equipo venezolano al que perteneció Medina. Lo hicieron en una nota de duelo publicada en sus redes sociales. “A sus familiares y personas allegadas nuestras palabras de condolencias”, expresó la organización.

En redes sociales, el pasado sábado Seattle Mariners publicó un pequeño comunicado lamentando la muerte de Medina.

“Nos entristece profundamente la noticia del fallecimiento del exlanzador de los Mariners, Yoervis Medina. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos”, redactaron.

Chicago Cubs no emitió ninguna declaración ni comentario sobre la muerte de Medina.

Medina debutó en la MLB en 2013 con Seattle Mariners. Ahí se consolidó como relevista y en su primera temporada registró una efectividad de 2.91 en 63 apariciones.

Aunque su mejor temporada fue en 2014 con 2.68 de ERA en 66 juegos. En 2015 fue transferido a los Chicago Cubs. Ahí culminó su aventura en las Grandes Ligas.

En tres temporadas (2013-2015) dejó registro de 10 juegos ganados, 9 perdidos, efectividad de 3.08, 2 juegos salvados, 146 innings lanzados, 147 ponches y un WHIP de 1.36.

Tras su etapa en la MLB, Medina regresó a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). El lanzador jugó para equipos como Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua y Cardenales de Lara.



