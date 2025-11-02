Gobierno de EE.UU. y la Iglesia católica anuncian ayuda económica para Cuba tras huracán Melissa

Estados Unidos anunció este domingo que está coordinando con la Iglesia católica la distribución de ayuda humanitaria a Cuba para atender a las personas que resultaron afectadas por el paso del huracán Melissa que devastó provincias de la isla.

Señalaron que la ayuda económica es por $3 millones de dólares que sea distribuida para los pobladores que resultaron más afectados en Cuba.

“Estados Unidos está coordinando con la Iglesia católica la distribución de $3 millones de dólares en ayuda humanitaria directamente a las personas del este de Cuba más afectadas por la devastación del huracán Melissa”, anunció la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en la red social X.

Estados Unidos está coordinando con la Iglesia Católica la distribución de 3 millones de dólares en asistencia humanitaria directamente a aquellos más afectados en el oriente de Cuba por la devastación del huracán Melissa.



Nuestras oraciones están con el valiente pueblo cubano. https://t.co/pEr0sZmEGo — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) November 2, 2025

Derrumbes de casas, cortes de luz, severas inundaciones

El gobierno de Cuba evacuó a más de 700,000 personas, y hasta el momento, no se han reportado víctimas. Sin embargo, varias provincias del este sufrieron daños considerables, como severas inundaciones, derrumbes de casas, cortes de luz, cortes de carreteras y devastación de cosechas.

El huracán Melissa a principios de esta semana devastó regiones enteras de Jamaica, azotó el este de Cuba e inundó Haití, dejando alrededor de 60 muertos en el Caribe, informó EFE.

Rubio dijo que ofrecerían ayuda humanitaria

El anuncio de la ayuda a Cuba se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio dijera el pasado jueves a través de X que su país ofrecería ayuda humanitaria “inmediata” al “pueblo de Cuba afectado” por Melissa.

Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense había dejado fuera de la lista a Cuba al asegurar que EE.UU. estaba en “contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas”.

