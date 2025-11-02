Aumenta a 28 la cifra de muertos en Jamaica tras el paso del huracán Melissa

El número de muertes en Jamaica tras el devastador paso del huracán Melissa aumentó a 28, así lo confirmó el gobierno del país caribeño tras el impacto del ciclón que alcanzó la categoría 5.

La Oficina del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, precisó que la cifra podría aumentar, ya que continúan verificando “informes adicionales sobre posibles muertos” mientras los equipos de rescate acceden a las áreas aisladas, informó EFE.

Previo a la última actualización de fallecidos, las autoridades habían reportado 19 muertos. Las autoridades están priorizando las operaciones de búsqueda y recuperación en las zonas de difícil acceso. En medio de la emergencia, la Oficina del Primer Ministro emitió un mensaje oficial de luto y apoyo:

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos”, expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota.

Se mantienen las labores para recuperar cuerpos

El proceso de recuperación de cuerpos y la verificación de víctimas están siendo coordinados por una operación interinstitucional, la cual incluye a la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía local, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud.

Mientras tanto, el gobierno de Jamaica afirmó que proporcionará más información a medida que avancen las labores de verificación y las operaciones de recuperación en los próximos días.

Caos y devastación dejó Melissa en Jamaica

El huracán Melissa causó daños catastróficos en infraestructura crítica como hospitales y carreteras, además de miles de viviendas, dejando comunidades destruidas y aisladas. El área más damnificada corresponde al oeste de la isla, donde el huracán tocó tierra. Los distritos de Saint Elizabeth, Westmoreland y Saint James son las zonas que presentan los mayores estragos.

Está prevista la instalación inmediata de un hospital de campaña en Black River, capital de Saint Elizabeth, con el fin de atender la crisis sanitaria. Esta medida se replicará en otras zonas afectadas en los próximos días, buscando restablecer la capacidad médica en las comunidades damnificadas.

Sigue leyendo:

– Gobierno federal ofrecerá ayuda humanitaria a cubanos afectados por el huracán Melissa

– Miami Heat dona un millón de dólares a Jamaica por destrozos del huracán Melissa

– Huracán Melissa se degrada a categoría 2 tras devastar Jamaica y se acerca a las Bermudas