Hamás entrega a Israel tres cuerpos de rehenes muertos

La delicada tregua negociada entre Israel y Hamás enfrenta una prueba constante, marcada este domingo por la devolución de tres cuerpos de rehenes israelíes. Con esta acción, el grupo militante ha entregado un total de 17 rehenes fallecidos desde que comenzó el alto el fuego el pasado 10 de octubre.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) actuó nuevamente como intermediario en la transferencia. Hamás identificó los restos como pertenecientes a tres soldados israelíes, aunque sus identidades están pendientes de confirmación oficial, según NBC News.

Proceso de identificación

La oficina del Primer Ministro israelí confirmó la recepción de los cuerpos, que han sido trasladados al Centro Nacional de Medicina Forense del Ministerio de Salud para su identificación.

Las autoridades israelíes, a través de la oficina del Primer Ministro, expresaron su solidaridad con las familias afectadas: “Todas las familias de los secuestrados caídos han sido informadas, y nuestros corazones están con ellos en este difícil momento”.

Asimismo, reiteraron el compromiso de la nación: “El esfuerzo por devolver a nuestros secuestrados continúa continuamente y no se detendrá hasta que el último secuestrado sea devuelto”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pidieron cautela al público, instando a “actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial”.

El equipo de la Cruz Roja, por su parte, confirmó haber facilitado la transferencia, aunque aclaró que su personal no participó en la recuperación física de los cuerpos.

La organización humanitaria subrayó que: “Las autoridades forenses israelíes son responsables de tomar todas las medidas posibles para identificar los restos de los fallecidos”.

Se estima que los cuerpos de 11 rehenes aún permanecen en Gaza.

Las tensiones de un alto el fuego en crisis

La transferencia se produce en un contexto de renovada fragilidad.

Funcionarios israelíes han ejercido presión sobre Hamás para acelerar las liberaciones, pero el grupo ha respondido culpando a la “devastación generalizada” y a la presencia militar israelí de complicar el proceso de recuperación de los restos.

El frágil acuerdo, mediado por Estados Unidos el mes pasado, ha sido objeto de acusaciones mutuas de violación. Esta tensión llevó a una ronda de nuevos ataques israelíes la semana pasada.

La semana pasada, Hamás ya había devuelto tres cuerpos que se creía eran de rehenes del 7 de octubre de 2023, pero la oficina del Primer Ministro Benjamín Netanyahu aclaró en ese momento que esos restos no correspondían a ninguno de los cautivos restantes.

