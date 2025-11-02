Lyn May aparece en redes sociales para aclarar rumor de su supuesta muerte

Esta vez, la protagonista involuntaria de una “muerte” inventada fue nada menos que la icónica actriz y vedette mexicana Lyn May, quien a sus 72 años volvió a dar de qué hablar y no precisamente por algo que ella esperaba.

Todo comenzó cuando empezó a circular un video que aseguraba que la artista había fallecido. El clip, dicho sea de paso, estaba editado con voz generada por inteligencia artificia y hasta traía el logo de la cadena Telemundo en un intento para hacerlo más “creíble”.

En el video se decía incluso que Lyn May había sido encontrada sin vida en su cama en la Ciudad de México, lo cual puso a muchos seguidores en estado de shock, especialmente porque no había ningún reporte previo de enfermedad.

De hecho, cabe mencionar que la vedette sigue trabajando y actualmente forma parte de la obra de teatro ‘Perfume de Gardenia’, misma que se encuentra de gira por Estados Unidos.

@ilovefashion39 Triste Noticia Sobre la Actoez Lyn May en México hoy ♬ sonido original – FASHION 💃

Como era de esperarse, las redes sociales se dividieron con comentarios entre los que creyeron la noticia y hasta mandaron sus condolencias, y los que sospecharon desde el principio que algo no cuadraba del todo.

Pero como Lyn May no es de las que se quedan calladas, ella misma salió a aclarar todo el asunto desde su cuenta de Instagram de una forma directa, divertida y cero preocupada.

“¿Que si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo eternas, nunca nos vamos a morir. Feliz Día de Muertos y Halloween a todos”, escribió Lyn May, acompañando el mensaje con unas fotos donde aparece posando más viva que nunca y luciendo un llamativo atuendo.

