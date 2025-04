Lyn May desata polémica al decir que “es la siguiente” tras la muerte de Dulce

Las partidas físicas en el mundo del entretenimiento no solamente terminan haciendo sentir mal emocionalmente a sus parientes queridos más cercanos, sino también a los fanáticos que, por una gran trayectoria profesional, siguen cada uno de sus pasos. Por ello, la vedette Lyn May lamentó la muerte de la cantante Dulce, que se registró finalizando el mes de diciembre de 2024.

La mexicana de 72 años recientemente sostuvo un encuentro con los medios de comunicación debido a sus declaraciones; pero es que no solo preocupó por el dolor que sigue sintiendo por la muerte de su amiga, sino que también se sinceró sobre lo que sigue para ella.

“Yo soy la que sigo, porque todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última que queda entonces yo digo ‘yo soy la que sigo'”, reveló ante los periodistas. No conforme con ello agregó lo siguiente: “uno sabe que se va a ir, pero es la realidad yo soy la que sigo todas las vedettes ya se fueron y yo soy la última”.

Sin embargo, Lyn aprovechó para despejar cualquier duda que pudiera existir sobre su salud. Por ello, dijo que se encuentra sana y su profesión la obliga a mantenerse activa; debe mantenerse haciendo ejercicio, mientras que el baile termina siendo un complemento para dar lo mejor de ella.

Antes de finalizar la entrevista, mencionó cómo se sintió cuando en diciembre se enteró de que Dulce ya no estaría en este plano: “Sentí que el corazón se me salía la verdad, todavía me duele muchísimo, no lo puedo asimilar todavía, estuvimos trabajando mucho juntas y la conoce como era realmente”.

La cantante Dulce falleció el 25 de diciembre de 2024, luego de haber estado hospitalizada por problemas de salud. Además, había sido operada por un problema en los pulmones y se encontraba en proceso de recuperación, siendo este el último intento que realizaron para poder mantenerla con vida.

