Maripily Rivera muestra los resultados de su operación

Maripily Rivera fue entrevistada por La Mesa Caliente y habló del proceso de recuperación luego de haberse sometido a una operación para reducir el tamaño de sus senos.

“En primicia, miren, en primicia”, decía la puertorriqueña en el show de Telemundo para mostrar cómo quedó ahora esta parte de su cuerpo luego de pasar por el quirófano.

Las conductoras le preguntaron cómo se siente luego de varios días de hacerse esta intervención y el “huracán boricua” contestó: “Estoy súper bien, vine ahora de la cita del cirujano, ya la semana que viene me cortan los puntos porque entro a la tercera semana, pero estoy bien, gracias a Dios”.

Giselle Blondet, quien se disfrazó de Maripily para celebrar Halloween, le comentó que le había parecido muy bonito que su papá la haya acompañado en todo este proceso.

Ante esto, la creadora de contenido y también empresaria dijo: “Papi ha estado conmigo en este proceso, es lo que más he disfrutado yo y mis amistades que hacía tiempo no veía, la verdad es que estoy consentida”.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 hace unos días compartió un video de su visita al cirujano, para que le revisara su busto y le explicó que avanzaba muy bien. Sin embargo, le comentó que por ahora no puede hacer ejercicios que representen un gran impacto para su cuerpo, pues podría verse afectada.

Esta noticia entristeció un poco a Maripily, quien quiere volver con todo al gimnasio para seguir tonificando su cuerpo. “Sinceramente, sentí tanta tristeza en mi corazón, pues no saben cuánto amo y extraño mi gym y disfrutar mis entrenamientos de momento no lo podía creer. Yo termino mi recuperación y vengo con más fuerza”, escribió en la publicación que hizo.

Sigue leyendo:

· Maripily Rivera dijo en Desiguales qué fue lo más difícil al escribir su nuevo libro

· Maripily Rivera anuncia que se someterá a operación en octubre

· Maripily Rivera evita pregunta de Jomari Goyso en Despierta América