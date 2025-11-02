Muere a los 58 años Héctor Terrones, famoso diseñador de moda mexicano

Héctor Terrones, uno de los diseñadores de moda más influyentes y reconocidos en México durante las últimas décadas, murió a los 58 años a causa de un infarto fulminante, pocos días de celebrar su 59 cumpleaños, el próximo 9 de noviembre, informó su familia.

Originario de la Ciudad de México y egresado de la escuela de diseño de Jannette Klein, Terrones inició su carrera en los años ochenta con un estilo considerado como barroco maximalista, mediante el cual vistió con corsets y grandes faldas a muchas estrellas del espectáculo, como Gloria Trevi, Thalía, Lucía Méndez, Montserrat Oliver, Annette Cuburu, Andrea Legarreta, Itatí Cantoral y Luz Elena González, entre otras.

Su talento también estuvo presente en numerosos certámenes de belleza. En colaboración con Lupita Jones, Miss Universo 1991, Terrones diseñó trajes de gala para concursos nacionales, contribuyendo a definir la imagen de las participantes.

En 1995 fundó la marca que lleva su apellido, misma que se caracterizó por su feminidad y un gran sentido teatral, desarrollado a base de muchas telas, como el satín y la seda, bordados, plumas, aplicaciones y un aire medieval que pronto lo hicieron muy famoso.

Además de su éxito en las pasarelas, Terrones también participó en la televisión como conductor en programas con segmentos dedicados a la moda, en los que dejó claro su conocimiento y buen humor.

Entre sus influencias citaba a diseñadores como Jean Paul Gaultier y Thierry Mugler, aunque siempre buscó incorporar elementos mexicanos, como cruces, rosas o bordados tradicionales.

Su trabajo se presentó en diversas ediciones de la Fashion Week México, así como en plataformas especializadas de novias, y exportó su moda a urbes como Nueva York y París.

En años recientes Héctor Terrones mostró otra faceta de su creatividad al participar en el programa MasterChef Celebrity México.

