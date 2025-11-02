Nicki Nicole niega infidelidad de Lamine Yamal: “Yo sería la primera en aclararlo”

La cantante argentina Nicki Nicole confirmó el fin de su breve relación con el futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal. De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, del programa ‘El Gordo y la Flaca’, la artista se comunicó con él para informarle sobre la ruptura y para desmentir los rumores de que el rompimiento ocurrió por una infidelidad del deportista.

Jordi Martin dijo que Nicki Nicole le informó que desde hace varios días no tiene una relación con Lamine Yamal. “Con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona. Te lo digo, sobre todo por lo del rumor de la infidelidad”, expresó la artista, según informó Martin.

Nicki Nicole negó que Yamal le hubiese sido infiel y desmintió los rumores que han circulado en redes sociales y en algunos medios. La artista fue enfática al asegurar que si el deportista le hubiese sido infiel ella misma lo aclararía públicamente como ya lo hizo en el pasado tras su ruptura con el cantante mexicano Peso Pluma.

“Créeme que si alguien me fuera infiel yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado”, escribió Nicki.

El deportista fue blanco de rumores que indicaban que le había sido infiel a Nicki Nicole durante el último viaje del futbolista a Milán. Según dijo la cantante argentina, la intención de ambos era no anunciar su ruptura, pero en vista de los rumores se vieron en la necesidad de hacerlo público.

“Desde antes no estamos juntos, no lo íbamos a contar pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro, si quieres contar esto no tengo ningún problema aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación”, finalizó Nicole.

Lamine Yamal también aseguró que la ruptura con Nicki Nicole no se debió a una infidelidad. “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”,dijo al periodista Javier Hoyos.

Los rumores de una relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole comenzaron a circular a mediados de julio de este año. Fue a finales de agosto que ambas celebridades confirmaron su romance compartiendo románticas fotos en Instagram, las cuales ya fueron eliminadas tras la ruptura.

