Nicki Nicole festeja con Lamine Yamal su cumpleaños

Luego de días de fuertes rumores, Lamine Yamal ha compartido en sus redes sociales una foto junto a Nicki Nicole. La foto se la tomaron durante la celebración del cumpleaños número 25 de la cantante.

Aunque no han hecho declaraciones oficiales, esta es la segunda foto que el futbolista de 18 años comparte en su cuenta de Instagram junto a la argentina. La primera apareció en un resumen de su polémico cumpleaños hace un mes.

Nicki Nicole cumple 25 años este 25 de agosto, pero parece ser que decidió celebrarlo durante la noche del 24 al 25. Por los momentos no se sabe en dónde exactamente decidieron reunirse, pero en la foto compartida por Yamal se puede ver el pastel de cumpleaños.

Ninguno de los involucrados ha hecho declaraciones oficiales sobre la relación. Crédito: @lamineyamal | Cortesía

Hace cinco días, los paparazzi capturaron a la pareja saliendo de un aeropuerto privado en Barcelona, España, luego de que fueran vistos paseando por Mónaco.

Hay que recordar que los rumores sobre la relación comenzaron cuando la estrella del FC Barcelona celebró su cumpleaños 18, y entre todas las estrellas invitadas estaba ella.

Por unos días la presencia de Nicki Nicole pasó desapercibida, pues toda la polémica estuvo enfocada en varias de las decisiones tomadas por Yamal para su celebración, siendo la contratación de enanos una de las más polémicas.

Esta sería la primera relación pública de Yamal, quien se perfila como una de las máximas estrellas del fútbol para los próximos años junto al FC Barcelona (acaba de recibir la camiseta número 10) y junto a la selección oficial de España. En 2026 jugará su primera mundial.

