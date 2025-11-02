Paco Pizaña: ¿qué fue lo que le gustó de Cristina Porta?

Paco Pizaña, actor mexicano, compartió detalles del fuerte vínculo que asegura lo une a Cristina Porta, con quien hizo match en el reality show Top Chef VIP, que transmitió la cadena Telemundo.

En una entrevista en el podcast A Casa Abierta, el artista dijo que se sintió muy identificado con la personalidad de la española. “Cuando entré a Top Chef yo pensé que me iba a matar con esa mujer. No la conocía de antes, pero yo hice la tarea, antes de entrar empecé a checar y vi un par de videos de ella confrontando a Adame y dije ‘ya sé con quién voy a pelear’”.

Paco Pizaña se sincera sobre Cristina Porta

Explicó que aunque tuvieron varios enfrentamientos al comienzo de la competencia, todo se fue transformando con el pasar del tiempo. “Conectamos de una manera muy linda, ¿cómo explicarlo? Me vi reflejado a través de los ojos de ella y empezamos a conectar a través de diferentes niveles, vi una persona con un ímpetu parecido al mío, con ganas de comerse al mundo, como yo, una persona que consigue lo que quiere”.

Esas facultades de Cristina le gustaron y entendió que podían potenciarse en Top Chef VIP.

“Al final, en un reality lleno de estrategias, dobles caras, traiciones, encontré a alguien en quien realmente podía confiar. Entonces, por supuesto que se fue potenciando ese vínculo y al final no es accidente que llegáramos juntos a la final”, sostuvo.

Paco afirmó que ambos se involucraron mucho con el proyecto, pues estudiaron y practicaron intensamente todo lo referente a la cocina.

“Entre mejor se volvía ella, mejor me volvía yo. Fue una alianza y una complicidad bien linda”, destacó.

Esta pareja fue una de las más mediáticas de esta temporada, debido a que Paco y Cristina no se detuvieron por las críticas del público, ya que él estaba en una relación cuando conoció a la española, y siguieron adelante con su alianza, incluso llegaron juntos a la alfombra de los Premios Billboard de la Música Latina, celebrados en Miami, confirmando así que se mantienen juntos.

