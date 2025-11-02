El Papa lamentó el sufrimiento inaceptable de la población en Sudán

El Papa León XIV expresó su profundo dolor por la violencia en Sudán, especialmente en El Fasher y reiteró su llamado a un cese al fuego y la “apertura urgente” de corredores humanitarios, que se encuentra sumido en una sangrienta guerra civil y “están causando sufrimientos inaceptables”.

Después de los rezos en la misa dominical, León XIV compartió con los feligreses su tristeza por las tragedias que afectan a distintas partes del mundo, haciendo un llamado urgente a la paz, la solidaridad y la acción humanitaria. Y enfocó su sermón en los problemas por los que atraviesa Sudán.

“Violencias indiscriminadas contra mujeres y niños”

“Con gran dolor sigo las trágicas noticias que llegan desde Sudán, en particular desde la ciudad de El Fasher, en el martirizado Darfur septentrional”, declaró el sumo pontífice este domingo en la plaza San Pedro, en el Vaticano.

“Violencias indiscriminadas contra mujeres y niños, ataques a civiles indefensos y graves obstáculos a la acción humanitaria están causando sufrimientos inaceptables a una población ya agotada por largos meses de conflicto”, lamentó.

Posteriormente, León XIV renovó su llamado a las partes involucradas a un “alto al fuego y a la apertura urgente de corredores humanitarios”.

Su Santidiad pidió al Señor que reciba a los difuntos, sostenga a los que sufren y toque los corazones de los responsables, informó Vatican News.

“Renuevo un sentido llamado a las partes involucradas a un alto el fuego y a la apertura urgente de corredores humanitarios”, exclamó solicitando ayuda internacional.

Conflicto en Sudán

Desde abril de 2023, la guerra en Sudán ha causado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y provocado la peor crisis humanitaria de la actualidad, según la ONU.

El conflicto se desencadenó por una lucha de poder entre el general Abdel Fatah al Burhan, comandante del ejército regular y líder de facto del país desde el golpe de Estado de 2021, y el general Mohamed Daglo, líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

Tras 18 meses de asedio, las FAR tomaron el 26 de octubre El Fasher, la última gran ciudad de Darfur que escapaba de su control. Desde entonces, miles de civiles han huido de la urbe, donde se multiplican los testimonios de violencias contra la población civil.

Con información de DW y Vatican News

Sigue leyendo: