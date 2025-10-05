El Papa celebra los avances hacia la paz en Gaza

El papa León XIV agradeció frente a los feligreses este domingo, los pasos que han tomado las autoridades para que llegue la paz en la Franja de Gaza y renovó su llamado al alto al fuego en el enclave palestino y pidió por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás.

Antes de rezar la oración mariana del Ángelus al término de la misa, el Pontífice expresó su dolor por el sufrimiento del pueblo palestino.

“Cese el fuergo y liberar a los rehenes”

“En las últimas horas, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, declaró el Papa.

“Espero que pronto puedan dar los frutos deseados”, afirmó, exhortando a todos los responsables “a comprometerse con decisión en este camino, a cesar el fuego y a liberar a los rehenes”.

León XVI invitó a los fieles a permanecer unidos en la oración “para que los esfuerzos en curso logren poner fin a la guerra y nos conduzcan hacia una paz justa y duradera”.

También expresó su preocupación por “el aumento del odio antisemita en el mundo” y dijo que estaba “profundamente entristecido por los inmensos sufrimientos que soporta el pueblo palestino en Gaza”.

“Llamo a todas las personas responsables a comprometerse en este camino, a un alto al fuego y la liberación de los rehenes” para alcanzar “una paz justa y duradera”, insistió el sumo pontífice.

Hamás aceptó liberar a los rehenes

Hamás informó el viernes pasado, que aceptará liberar a todos los rehenes israelíes como parte de las condiciones planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

En un comunicado, la organización explicó que la decisión fue adoptada “tras un estudio exhaustivo” y con el objetivo de alcanzar un cese definitivo de las hostilidades.

Con información de Vatican News

