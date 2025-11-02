Rusia admite contactos con Maduro para una eventual ayuda frente a presión de EE.UU.

Rusia reconoció el viernes que mantiene comunicaciones con el régimen de Venezuela, luego de que surgieran informaciones que apuntan a una posible solicitud de asistencia militar de Nicolás Maduro a Vladímir Putin, según reportó la agencia estatal rusa TASS.

“Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos”, declaró el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov al ser consultado sobre los reportes publicados por The Washington Post, medio que aseguró que el chavismo habría buscado apoyo de Rusia, China e Irán para reforzar su defensa ante las crecientes presiones de Estados Unidos.

Peskov evitó confirmar si hubo una petición formal de ayuda, pero recordó que ambos países mantienen “obligaciones contractuales” y una asociación estratégica firmada en mayo pasado durante la visita de Maduro a Moscú.

Esta misma semana, el gobierno ruso reiteró su respaldo a Venezuela frente a lo que calificó como “amenazas existentes y potenciales” procedentes de Washington.

El contexto internacional se ha tensado en los últimos días debido a informes que apuntan a un refuerzo del despliegue militar estadounidense en el Caribe, lo que ha generado alarma sobre una posible ofensiva contra el régimen de Maduro.

De acuerdo con analistas citados por el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, en los próximos días Estados Unidos podría concentrar en la región ocho buques de guerra, tres embarcaciones anfibias y un submarino, el mayor movimiento naval en la zona desde la Guerra del Golfo de 1990-1991.

Las versiones más controvertidas fueron publicadas por los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal, que, citando fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump, afirmaron que Estados Unidos podría bombardear instalaciones militares venezolanas “en cuestión de días o incluso de horas”.

Sin embargo, tanto Trump como el secretario de Estado Marco Rubio negaron que existan planes de ataque y calificaron esas informaciones de “falsas”.

Por su parte, Maduro ha reiterado en varias ocasiones que Washington busca derrocarlo mediante la fuerza, y ha hecho un llamado a Estados Unidos a “renunciar a sus planes militares” y respetar la soberanía venezolana.

