Seis muertos en Ucrania por ataques con misiles y drones rusos

Un total de seis personas, entre ellas dos niños, murieron en Ucrania la madrugada de este domingo durante varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron fuentes judiciales. La Fuerza Aérea ucraniana registró bombardeos enemigos con dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, de los cuales las defensas antiaéreas lograron neutralizar 67.

“Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipropetrovsk (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños”, informaron los servicios del fiscal general ucraniano, publicó DW.

Más ataques rusos

En Dnipropetrovsk, un misil y un dron golpearon una infraestructura civil en la localidad de Pishchanski. “El ataque mató a cuatro personas, incluidos dos niños de 11 y 14 años. Siete personas más fueron heridas”, declaró la Fiscalía.

Almost every night, Russia strikes our people with various types of weapons. Since yesterday’s evening, there have been attacks on our communities – strikes on the Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Chernihiv, and Odesa regions. Unfortunately, there are killed and wounded. My… pic.twitter.com/0Hy6pbEqj1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

En la región de Odesa, un ataque con drones provocó el incendio de cinco camiones que estaban estacionados en un aparcamiento al aire libre en Izmail, en la frontera con Rumania.

“Dos civiles murieron y otros tres fueron heridos”, afirmó la Fiscalía, que denunció los ataques como “otro crimen de guerra contra civiles cometido por las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

El presidente Zelenski escribió en su red social X sobre los bombardeos que continúa sufriendo la población en distintas zonas de Ucrania.

“Casi todas las noches, Rusia ataca a nuestro pueblo con diversas armas. Desde anoche, se han producido ataques contra nuestras comunidades: ataques en las regiones de Dnipro, Zaporiyia, Járkov, Chernígov y Odesa. Lamentablemente, hay muertos y heridos. Mis condolencias a todos los que han perdido a seres queridos a consecuencia de estos ataques”, recalcó el mandatario.

Bombardeos dejan sin electricidad

En la región de Zaporiyia (sur), otro ataque ruso dejó sin electricidad a unos 58,000 hogares, indicó el gobernador Ivan Fedorov. Las tropas invasoras suelen atacar hospitales, guarderías y edificios residenciales, y en los inviernos también instalaciones eléctricas para provocar restricciones en el suministro de la población, informó DW.

“Esta semana, Rusia utilizó cerca de 1,500 drones de ataque, 1,170 bombas aéreas guiadas y más de 70 misiles de distintos tipos para atentar contra la vida en Ucrania. Se registraron ataques contra edificios residenciales e infraestructura civil, además de numerosos atentados terroristas contra el sector energético, denunció Zelenski.

Ucrania logró neutralizar drones y un misil

La Fuerza Aérea ucraniana lograron neutralizar 67 de los 79 drones rusos que lanzaron, además uno de los dos misiles enviados por los agresores contra distintos puntos del país.

“Se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones de ataque en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos (de proyectiles) derribados en dos emplazamientos”, concluyó la Fuerza Aérea.

“Es evidente que Moscú pretende perjudicar principalmente a nuestra población“, lamentó el mandatario ucraniano.

