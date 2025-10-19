Zelenski instó a Trump a ser más duro con Putin: “Es más fuerte que Hamás”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este viernes a Donald Trump a adoptar una postura más firme frente a Vladímir Putin y expresó su disposición a participar en la próxima cumbre entre ambos líderes en Budapest, Hungría.

En una entrevista exclusiva con NBC News, el presidente ucraniano afirmó que “no puede haber acuerdos sin nosotros y sobre nosotros”.

El líder ucraniano calificó a Putin de “terrorista” y sostuvo que, aunque está dispuesto a reunirse con él, una paz duradera solo será posible si ambas naciones participan directamente.

“Si realmente queremos una paz justa y duradera, necesitamos a ambas partes”, dijo Zelenski a la periodista Kristen Welker en el programa Meet the Press.

Pese a su disposición al diálogo, el mandatario insistió en que Rusia no está ganando la guerra y que la reciente intensificación de los ataques aéreos contra su país refleja la “posición débil” del Kremlin en el campo de batalla.

Zelenski se mostró optimista tras su encuentro con Trump en la Casa Blanca, aunque reconoció que aún no obtuvo el compromiso que esperaba sobre el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk.

“Fue bueno que el presidente Trump no dijera ‘no’, pero por hoy, no dijo ‘sí’”, comentó.

Trump había sugerido públicamente la posibilidad de entregar misiles de largo alcance a Ucrania, aunque después de conversar con Putin pareció moderar esa opción. El presidente ruso advirtió que esa entrega representaría una “etapa cualitativamente nueva de la escalada”.

Zelenski respondió que “Putin teme que Estados Unidos nos entregue misiles Tomahawk. Y creo que realmente teme que los usemos”.

Comparó a Putin con Hamás

Durante la entrevista, Zelenski comparó al presidente ruso con el grupo Hamás, al que Trump logró presionar hasta alcanzar un alto el fuego en Gaza.

“Putin es algo similar, pero más fuerte que Hamás. Su ejército es el segundo más grande del mundo, y por eso se necesita más presión”, afirmó, al instar a Trump a ser más firme con Moscú.

Consultado sobre si estaría dispuesto a hacer concesiones territoriales para alcanzar un acuerdo, Zelenski fue tajante: “Si queremos detener esta guerra e ir a negociaciones de paz urgentemente y de manera diplomática, debemos quedarnos donde estamos, no darle algo adicional a Putin”.

Zelenski cerró la entrevista con una mezcla de esperanza y realismo sobre el papel de Trump en el conflicto. “¿Puede Trump poner fin a la guerra?”, preguntó la periodista. “Dios los bendiga, sí”, respondió.

