Senador Gallego envía mensaje en español a favor de Mikie Sherrill para gobernar Nueva Jersey

El senador Rubén Gallego (Arizona) lideró un evento en Nueva Jersey para respaldar la campaña de la demócrata Mikie Sherrill como gobernadora y pedir a los latinos que voten por ella, en medio en una reñida contienda.

“A todos los latinos que están aquí hoy, nosotros somos los trabajadores de este país, somos los defensores de este país, somos la comunidad que quiere asegurar que todos tengan la oportunidad del sueño americano”, dijo Gallego en el evento realizado el condado Hudson.

El senador también participó en un evento en el condado Long Branch.

“Salgan para votar por el futuro de sus niños, el futuro del país. Este país no va a estar seguro si la comunidad latina no está segura, por favor”, expresó.

Gallego, quien ha realizado campaña por otros colegas demócratas, criticó al gobierno del presidente Donald Trump por la separación de familias, debido a la estrategia migratoria.

“Duele cada día encender la televisión y ver cómo destrozan a nuestras familias. Saben cómo acabar con ese sufrimiento. Hay que elegir a gente buena como Mikie”, lanzó. “Le enviamos un mensaje al mundo entero, a Donald Trump: no podrá separar a nuestras comunidades ni asustarnos. Lucharemos y nos defenderemos”.

El senador recordó que es un veterano. “Yo defendí al país”, expresó.

“Y saben que Nueva Jersey está en primera línea”, agregó. “Este país está sufriendo. Duele ir al supermercado. Duele recibir la factura de la luz”.

Sherrill escuchaba a Gallego frente a él. Ella compite contra el exasambleísta republicano Jack Ciattarelli, quien aspira a ser gobernador por tercera vez.

El voto latino es primordial en la contienda en Nueva Jersey, ya que estima que hay al menos 710,000 votantes latinos; se estima que el 15.9% del padrón electoral es de origen hispano, lo que representa un incremento del 47.9% en comparación con las tendencias de 2016, según datos del Fondo Educacional Naleo.

Las encuestas colocan a Sherrill con una ligera ventaja sobre Ciattarelli. La más reciente de AtlasIntel publicada el 1 de noviembre, mostró que la demócrata obtenía el 50.2% de los votos frente al 49.3% de Ciattarelli, con un margen de error del 2%, es decir un empate técnico.

