10 empleos nada estresantes que pagan más de $60,000 al año
Desde diseñadores hasta programadores, estos empleos combinan buenos salarios, estabilidad y bajo estrés, con ingresos superiores a $60,000 al año
Encontrar un trabajo bien pagado y con bajo nivel de estrés puede parecer difícil, pero existen empleos que combinan estabilidad, buenos ingresos y entornos laborales tranquilos.
Desde carreras creativas hasta técnicas y científicas, estas son diez opciones que pueden ofrecerte una vida profesional equilibrada y rentable.
1. Diseñador gráfico
– $61,300 al año
Los diseñadores gráficos mezclan arte y tecnología para comunicar ideas visualmente. Su trabajo va desde crear logotipos y materiales publicitarios hasta diseñar sitios web.
Es una carrera ideal para personas creativas que disfrutan de la concentración individual y del trabajo flexible, con amplias oportunidades de hacerlo desde casa.
2. Técnico de laboratorio
– $61,890 al año
Quienes prefieren tareas metódicas y precisas pueden encontrar en los laboratorios un ambiente perfecto. Los técnicos de laboratorio realizan pruebas médicas que ayudan a diagnosticar y prevenir enfermedades.
Aunque requieren formación especializada, el entorno controlado y la rutina estable hacen que sea una profesión de bajo estrés.
3. Plomero
– $62,970 al año
Este oficio esencial ofrece independencia y buena paga. Los plomeros instalan y reparan sistemas de agua, y suelen trabajar por cuenta propia, sin supervisión constante ni grandes equipos.
Además, la alta demanda garantiza estabilidad laboral.
4. Diseñador de interiores
– $63,490 al año
Combinar creatividad y funcionalidad es el eje del trabajo de los diseñadores de interiores. Gracias a los programas digitales, hoy pueden diseñar desde cualquier lugar.
Es una profesión con libertad creativa y un ritmo manejable, ideal para quienes disfrutan de los detalles visuales.
5. Bibliotecario
– $64,320 al año
Un entorno silencioso, enfocado en la investigación y el conocimiento, hace de esta una de las carreras más tranquilas.
Los bibliotecarios ayudan a las personas a encontrar información, ya sea en bibliotecas públicas, universidades o museos, disfrutando de estabilidad y bajos niveles de presión.
6. Escritor
– $72,270 al año
Escribir ofrece libertad y flexibilidad. Los autores, redactores y guionistas trabajan en múltiples industrias, muchas veces desde casa.
Aunque el ingreso puede variar, quienes logran establecerse disfrutan de independencia y satisfacción personal.
7. Contador
– $81,680 al año
La contabilidad combina estabilidad financiera con una rutina estructurada. Los contadores analizan registros financieros y asesoran a empresas o individuos.
Es una labor predecible y, en muchos casos, puede realizarse de manera remota.
8. Psicólogo
– $94,310 al año
Aunque requiere una extensa preparación académica, la psicología permite trabajar de manera independiente en consultorios o investigación. Los psicólogos disfrutan de autonomía, horarios flexibles y la posibilidad de generar un impacto positivo en la vida de sus pacientes.
9. Programador informático
– $98,670 al año
Los programadores escriben el código que hace funcionar software y aplicaciones. Es una carrera técnica, sin contacto constante con clientes, ideal para personas que prefieren la concentración y el trabajo remoto.
La alta demanda de talento tecnológico asegura buenos ingresos.
10. Desarrollador de software
– $131,450 al año
Encabezando la lista, los desarrolladores de software diseñan programas y sistemas digitales para empresas o usuarios. Aunque implica colaboración en equipo, gran parte del trabajo puede hacerse de forma remota. Ofrece excelente salario, flexibilidad y proyección de crecimiento a largo plazo.
