10 empleos nada estresantes que pagan más de $60,000 al año

Encontrar un trabajo bien pagado y con bajo nivel de estrés puede parecer difícil, pero existen empleos que combinan estabilidad, buenos ingresos y entornos laborales tranquilos.

Desde carreras creativas hasta técnicas y científicas, estas son diez opciones que pueden ofrecerte una vida profesional equilibrada y rentable.

1. Diseñador gráfico

– $61,300 al año

Los diseñadores gráficos mezclan arte y tecnología para comunicar ideas visualmente. Su trabajo va desde crear logotipos y materiales publicitarios hasta diseñar sitios web.

Es una carrera ideal para personas creativas que disfrutan de la concentración individual y del trabajo flexible, con amplias oportunidades de hacerlo desde casa.

2. Técnico de laboratorio

– $61,890 al año

Quienes prefieren tareas metódicas y precisas pueden encontrar en los laboratorios un ambiente perfecto. Los técnicos de laboratorio realizan pruebas médicas que ayudan a diagnosticar y prevenir enfermedades.

Aunque requieren formación especializada, el entorno controlado y la rutina estable hacen que sea una profesión de bajo estrés.

3. Plomero

– $62,970 al año

Este oficio esencial ofrece independencia y buena paga. Los plomeros instalan y reparan sistemas de agua, y suelen trabajar por cuenta propia, sin supervisión constante ni grandes equipos.

Además, la alta demanda garantiza estabilidad laboral.

4. Diseñador de interiores

– $63,490 al año

Combinar creatividad y funcionalidad es el eje del trabajo de los diseñadores de interiores. Gracias a los programas digitales, hoy pueden diseñar desde cualquier lugar.

Es una profesión con libertad creativa y un ritmo manejable, ideal para quienes disfrutan de los detalles visuales.

5. Bibliotecario

– $64,320 al año

Un entorno silencioso, enfocado en la investigación y el conocimiento, hace de esta una de las carreras más tranquilas.

Los bibliotecarios ayudan a las personas a encontrar información, ya sea en bibliotecas públicas, universidades o museos, disfrutando de estabilidad y bajos niveles de presión.

6. Escritor

– $72,270 al año

Escribir ofrece libertad y flexibilidad. Los autores, redactores y guionistas trabajan en múltiples industrias, muchas veces desde casa.

Aunque el ingreso puede variar, quienes logran establecerse disfrutan de independencia y satisfacción personal.

7. Contador

– $81,680 al año

La contabilidad combina estabilidad financiera con una rutina estructurada. Los contadores analizan registros financieros y asesoran a empresas o individuos.

Es una labor predecible y, en muchos casos, puede realizarse de manera remota.

8. Psicólogo

– $94,310 al año

Aunque requiere una extensa preparación académica, la psicología permite trabajar de manera independiente en consultorios o investigación. Los psicólogos disfrutan de autonomía, horarios flexibles y la posibilidad de generar un impacto positivo en la vida de sus pacientes.

9. Programador informático

– $98,670 al año

Los programadores escriben el código que hace funcionar software y aplicaciones. Es una carrera técnica, sin contacto constante con clientes, ideal para personas que prefieren la concentración y el trabajo remoto.

La alta demanda de talento tecnológico asegura buenos ingresos.

10. Desarrollador de software

– $131,450 al año

Encabezando la lista, los desarrolladores de software diseñan programas y sistemas digitales para empresas o usuarios. Aunque implica colaboración en equipo, gran parte del trabajo puede hacerse de forma remota. Ofrece excelente salario, flexibilidad y proyección de crecimiento a largo plazo.

