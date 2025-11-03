Coca-Cola relanza Mr. Pibb: nostalgia y cafeína para nuevas generaciones

The Coca-Cola Company, líder en la industria de refrescos de EE. UU., anunció el regreso de Mr. Pibb. Tras casi 25 años de haberse transformado en Pibb Xtra, la icónica soda de cereza y especias regresa al mercado, reformulada y con una imagen fresca. La estrategia apunta a la nostalgia de los fanáticos de siempre y a un nuevo público con un sabor audaz.

El mercado de bebidas carbonatadas dio giro, luego de una resolución judicial que obliga a The Coca-Cola Company a retirar la distribución de Dr. Pepper de canales clave de restauración y entretenimiento en varias regiones, por lo que la compañía está lista para un movimiento estratégico.

Lo que brinda la oportunidad para que Coca Cola impulse con fuerza a su producto competidor Pibb Xtra (originalmente lanzado como Mr. Pibb en 1972).

La clave del regreso de Mr. Pibb es una estrategia New-Stalgic enfocada en la nostalgia de los consumidores originales y la nueva generación de consumidores (los zillennials multiculturales) que buscan sabores atrevidos y un impulso de cafeína, según un comunicado.

Casi 50 años de historia: una fórmula con sabor a cereza y caramelo

Coca-Cola lanzó Mr. Pibb en 1972 para competir con Dr. Pepper, logrando mantener presencia regional en el sur y medio oeste sin llegar a ser un éxito nacional. Ya para 2001, se replanteó la marca para dar paso a Pibb Xtra. Los cambios incluyeron un aumento de los niveles de cafeína y el sabor.

Ahora, en 2025, Mr. Pibb apuesta a ser un competidor directo con un sabor más intenso. Recuperando el nombre original, es una jugada estratégica que apela a la nostalgia. MIentras que para el público joven, ofrece un perfil de sabor que Coca-Cola describe como “audaz y picante, con un toque de cereza y fondo de caramelo”. También viene cargado con una buena dosis de cafeína, con un 30% más que su predecesor, Pibb Xtra.

¿Dónde encontrar Mr. Pibb?

La bebida ya está disponible en Florida, Chicago, Las Vegas, Michigan y California. Se estima que Coca-Cola lance el producto a nivel nacional a comienzos de 2026.

Los fanáticos de las bebidas carbonatadas pueden conseguirlo en dos presentaciones: en botellas de dos litros, en latas y en máquinas expendedoras.

Un rebelde con imagen renovada

Coca Cola conservó el color granate original que distingue a Mr Pibb y le dio un nuevo brillo con el dorado. Crédito: he Coca-Cola Company | Cortesía

El director de Sparkling Flavors de Coca-Cola North America, Dane Callis, afirma que los consumidores han estado pidiendo el cherry kick de Mr. Pibb desde hace tiempo y una muestra de ello son las conversaciones en redes sociales sobre el misterio que rodea a Mr. Pibb.

Callis sostiene que Mr. Pibb cuenta con un público fiel y apasionado, por lo que regresa con una actitud audaz, renovada y a la vez familiar. Afirma que la marca dio algunos pasos para modernizar su imagen y adaptarla a los gustos y preferencias de los nuevos consumidores.

Mientras que la directora sénior de creatividad para Sparkling Flavors en Coca-Cola North America, A.P. Chaney, explica que fue todo un reto creativo “aprovechar la historia y el encanto del pasado de la marca, mientras generábamos curiosidad y descubrimiento entre nuevos consumidores. Buscamos unir lo clásico con lo nuevo, lo fresco y divertido con lo familiar.”

La nueva identidad visual de Mr. Pibb combina la personalidad rebelde y desafiante de la marca, la colorimetría que la caracteriza de un tono granate con nuevos destellos dorados, y se complementa con un signo de exclamación que alude al impulso de cafeína.

