“Cometió un error”: Ancelotti revela conversación con Vinícius Jr.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, explicó este lunes que conversó directamente con Vinícius Júnior luego de la airada respuesta del delantero durante el reciente Clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga. El técnico aseguró que, tras el diálogo y las disculpas del futbolista, el episodio quedó zanjado.

En rueda de prensa desde Río de Janeiro, donde presentó la lista de convocados para los próximos amistosos de la Canarinha, Ancelotti reconoció que le llamó la atención al atacante por su actitud durante el encuentro.

“Cometió un error… está resuelto”

Ancelotti declaró: “Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto”.

El estratega italiano añadió que el gesto del jugador permitió apagar cualquier controversia interna y descartó tensiones en torno a su figura dentro del club. “No hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador, Xabi Alonso”, sostuvo.

Vinícius fue protagonista de un momento desafortunado al ser sustituido en la segunda mitad del Clásico. El extremo reaccionó con protestas e incluso insultos mientras abandonaba el campo, lo que generó críticas en España y Brasil.

El jugador recurrió posteriormente a sus redes sociales para disculparse con la institución y la afición merengue, gesto que fue bien recibido dentro del equipo.

