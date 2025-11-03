Venezolano con doble amputación completó Maratón de Nueva York en 15 horas

El Maratón de Nueva York regaló varias imágenes para la posteridad el pasado domingo. A la gesta de Hellen Obiri rompiendo el récord con 22 años de vigencia; el último baile de Eliud Kipchoge y el doble triple podio de Kenia, se suma la proeza conseguida por un venezolano con doble amputación.

Juan Pablo Dos Santos cruzó la meta en Central Park a las 12:34 de la madrugada, rodeado de aplausos y emoción. 15 horas y 21 minutos después de haber iniciado la Maratón.

El atleta, que corre con prótesis en ambas piernas, mantuvo un paso lento pero constante. Cada kilómetro representó un reto físico y mental, pero también una declaración de voluntad.

Just when I thought I was done with NYC Marathon tears for the day, I heard this man outside my window still going strong ❤️ Hero!@nycmarathon pic.twitter.com/Y1NJCrgwoO — Alexandra Semenova (@alexandraandnyc) November 2, 2025

New York City Marathon 2025

Juan Pablo Dos Santos

Venezuelan model & influencer Juan Pablo Dos Santos suffered a serious car accident in Caracas, September 2019, while trying to escape from some criminals who wanted to rob him. As a result, lost both legs.

🎥Gabriel Di Gennaro pic.twitter.com/xVe0Kh9vtp — New York City Kopp (@NYCkopp) November 3, 2025

A través de sus redes sociales fue mostrando por medio de una transmisión en vivo en YouTube su recorrido por el Maratón. Tras llegar a la meta en la madrugada, posteó una foto en sus stories de Instagram mordiendo la medalla. “Lo logré”, escribió.

Como preparación para esta competencia, Juan Pablo corrió la media maratón CAF en Caracas, Venezuela, y la media maratón de Madrid. Aunque esperaba completar el maratón en aproximadamente 16 horas, logró bajar sus propias predicciones.

Nacido en Venezuela, con tan solo 20 años, Juan Pablo sufrió un accidente automovilístico. Este hecho le cambió la vida y tuvo que someterse a varias cirugías. Finalmente, terminó siendo amputado en ambas piernas.

Juan Pablo se dedicaba al fútbol antes del accidente. Luego de mucha terapia y acompañamiento, decidió transformar los obstáculos en propósito. Desde entonces, ha construido una carrera como paratleta y motivador, compartiendo su historia para inspirar a otros.

Los ganadores del Maratón de Nueva York 2025 fueron los kenianos Benson Kipruto en la categoría masculina y Hellen Obiri en la femenina.

Kipruto, medallista olímpico de bronce en París 2024, quien completó los 42.195 kilómetros en un tiempo de 2 horas, ocho minutos y 42 segundos. Kipruto se impuso en una carrera táctica y exigente, marcada por el clima fresco y el ritmo sostenido en los cinco distritos de Nueva York.

En la categoría femenina, la ganadora fue Hellen Obiri, también de Kenia, quien cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 11 segundos.



