¿Dónde y cuáles son los horarios para votar en Nueva York y Nueva Jersey?

La ciudad de Nueva York elegirá a su alcalde y Nueva Jersey a su gobernador este martes 4 de noviembre, en una jornada que pondrá a prueba la fuerza del Partido Demócrata frente al avance de candidatos independientes y republicanos. Y en medio del creciente malestar por el alto costo de vida.

Horarios y lugares de votación

En Nueva York, los centros de votación estarán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Los votantes pueden verificar el recinto electoral que les corresponde a través del localizador de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York disponible en findmypollsite.vote.nyc.

En Nueva Jersey, los electores también pueden consultar su lugar de votación en la página oficial del estado: nj.gov/state/elections/vote-polling-location.shtml

Elección en Nueva York: Mamdani busca consolidar su ventaja

Los neoyorquinos elegirán este martes a su nuevo alcalde en una contienda que ha dado un giro inesperado. Según una encuesta difundida este lunes por The New York Post, el aspirante independiente Andrew Cuomo se ha acercado al demócrata Zohran Mamdani, favorito desde las primarias.

El sondeo, elaborado por AtlasIntel, ubica a Mamdani con el 43,9% de apoyo y a Cuomo con 39,4%, una diferencia de apenas cuatro puntos. Mientras que el republicano Curtis Sliwa se mantiene en tercer lugar con el 15,5%.

Poco más del 1% de los votantes aún se declara indeciso.

De acuerdo con The New York Post, la encuesta, que consultó a más de 2,400 votantes, presenta un margen de error de dos puntos porcentuales y refleja una tendencia ascendente de Cuomo, quien incluso superaría a Mamdani (49,7% frente a 44,1%) en una contienda directa entre ambos.

Mamdani, de 34 años, podría convertirse en el alcalde más joven y el primero musulmán en liderar Nueva York desde 1892. Su agenda progresista —que incluye transporte gratuito, control de alquileres y aumento de impuestos a millonarios— ha entusiasmado a los votantes jóvenes.

Sin embargo, genera recelo entre moderados y líderes tradicionales del Partido Demócrata.

Por su parte, Cuomo, exgobernador y exfiscal general, enfocó su campaña en cuestionar la experiencia de su rival político y en criticar sus posiciones sobre Israel, un tema especialmente sensible en la ciudad con mayor población judía fuera de ese país.

En Nueva Jersey: Sherrill y Ciattarelli, voto a voto

En Nueva Jersey, el interés se centra en la elección a gobernador, donde la congresista demócrata Mikie Sherrill enfrenta una reñida disputa con el republicano Jack Ciattarelli.

La última encuesta de AtlasIntel otorga un 50% de intención de voto a Sherrill y un 49% al otro candidato, una diferencia mínima que mantiene el suspenso hasta el cierre de urnas.

Otros estudios, citados por The New York Post, muestran a Sherrill con ventajas más amplias —de entre cuatro y 10 puntos—, aunque su campaña ha reconocido que la contienda será ajustada.

La demócrata centró su mensaje en combatir el alto coste de vida, promover energía limpia y proteger los derechos reproductivos. Mientras que Ciattarelli promete recortes fiscales y políticas migratorias más duras, alineadas con el presidente Donald Trump, quien le ofreció su respaldo.

