Falleció Diane Ladd, tres veces nominada al Oscar y madre de Laura Dern

La famosa actriz Diane Ladd falleció a los 89 años, dejando un importante legado en la industria del cine. La encargada de anunciar la noticia de su fallecimiento fue su hija, la también actriz y ganadora del Oscar Laura Dern.

A través de un comunicado, Laura Dern aseguró que su madre fue su heroína y que falleció en compañía de su familia en su casa en California.

“Mi increíble heroína y mi madre, un regalo inmenso, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana en su casa de Ojai, California. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado”, dijo Dern el lunes en un comunicado compartido con ABC News. “Tuvimos la suerte de tenerla”, continuó Dern. “Ahora vuela con sus ángeles”.

Diane Ladd fue una veterana actriz de Hollywood y fue nominada al Oscar en tres ocasiones en toda su carrera. Su primera nominación fue por “Alicia ya no vive aquí” (1974) y luego por “Corazón salvaje” y “Rambling Rose”, estrenadas en 1990 y 1991, respectivamente.

Un dato curioso sobre “Rambling Rose” es que fue coprotagonizada por Diane Ladd y su hija Laura Dern. Ambas recibieron una nominación por la misma película y se convirtieron en una de las dos únicas parejas de padre e hijo nominadas a los Premios de la Academia por la misma película. Los primeros padre e hijo en ser nominados fueron Henry Fonda y Jane Fonda en “En el estanque dorado” (1981).

Diane Ladd alcanzó el éxito en el cine con la película de Martin Scorsese de 1974, “Alicia ya no vive aquí”. Entre sus numerosos créditos se incluyen “Chinatown”, “Primary Colors” y también trabajó en televisión con programas con apariciones en “ER”, “Touched by Angel” y “Alice”, el spin-off de “Alicia ya no vive aquí”

La exitosa actriz se casó con el CEO of PepsiCo Food Systems, Robert Charles Hunter, y quien falleció el 31 de julio de este 2025.

Antes de su matrimonio con Hunter, Ladd estuvo casada en dos ocasiones. La primera vez que contrajo nupcias fue con Bruce Dern, padre de su hija Laura Dern. Luego Ladd se casó con William A. Shea, Jr. de 1969 a 1976.

