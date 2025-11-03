Jennifer Aniston confirma su relación con Jim Curtis

Durante los últimos meses se ha estado hablando sobre la nueva relación de Jennifer Aniston, pero ahora la actriz ha confirmado que está saliendo con Jim Curtis a través de su cuenta de Instagram.

Aniston felicitó por su cumpleaños a su nuevo novio con una foto en la que se les ve abrazados y felices. En la misma publicación escribió: “Feliz cumpleaños mi amor”.

Curtis es un coach de bienestar y terapeuta a través de hipnosis, y durante el verano se le vio junto con la actriz en varias ocasiones. Antes de esto, Aniston también había sido involucrado con el actor Pedro Pascal, pero esos rumores fueron desmentidos rapidamente.

Incluso, en julio también se informó que Curtis estaba ofreciendo su apartamento en Nueva York por $11,500 dólares mensuales. En su momento, se dijo que la decisión de poner en alquiler la propiedad fue tomada por algunas deudas que tiene. ‘The Sun’ aseguró que el coach recibió un gravamen en dos ocasiones, el último sería de 2024 y fue de $29.5 millones de dólares.

Por los momentos no se ha dado más detalles sobre la relación, no sabe cuándo empezó y si están o no viviendo juntos. Lo que sí es cierto es que la confirmación llega poco después de que Aniston hablara abiertamente sobre la maternidad.

A pesar de tener problemas de fertilidad, la actriz protagonista de ‘Friends’ nunca consideró adoptar. En el podcast ‘Armchair Expert’, declaró: “Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado”.

