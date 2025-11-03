Gobierno de Trump planea una nueva misión en México para combatir a los cárteles, según funcionarios

El gobierno del presidente Donald Trump comenzó a planificar una nueva misión que implicaría el envío de militares y oficiales de inteligencia en México con el fin de combatir a los cárteles de la droga, así lo confirmaron funcionarios y exfuncionarios.

Según informó NBC News, dos funcionarios activos y dos ex altos funcionarios con el conocimiento del plan confirmaron que iniciaron las primeras fases de capacitación para la posible operación.

Asimismo, se espera que la misión incluya el desarrollo de operaciones terrestres dentro del territorio mexicano, pero estas fuentes aclararon que el despliegue no es inminente. Las discusiones sobre el alcance final de la misión continúan, y aún no se ha tomado una determinación definitiva sobre su ejecución.

Habría el uso de fuerzas especiales bajo autoridad de inteligencia

La operación prevé que las fuerzas estadounidenses, que incluirían personal del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC), operen bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia del país, en el marco legal del Título 50. Agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) también tomarían parte en estas acciones, indicaron dos agentes.

Una misión con militares estadounidenses realizando ataques directos en México podría significar a apertura de un nuevo frente en la campaña militar de la administración Trump contra el narcotráfico en el continente.

Asimismo, los planes en desarrollo significan una ruptura con las políticas de gobiernos anteriores de EE. UU. Se habían limitado a desplegar discretamente equipos de apoyo (militares, policiales y de la CIA) para colaborar con unidades locales mexicanas, sin ejecutar acciones directas contra los cárteles.

La nueva misión se centraría principalmente en el uso de ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a líderes y miembros de los cárteles, según informaron las fuentes. Se requeriría la presencia de operadores en tierra para el uso eficaz y seguro de algunos drones de las fuerzas especiales.

“El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, indicó otro alto funcionario ante estas informaciones.

La administración contempla mantener la máxima reserva sobre la misión y las acciones asociadas, de manera similar a cómo manejó los recientes ataques contra embarcaciones de narcotráfico. La CIA declinó hacer comentarios, y el Pentágono remitió las consultas a la Casa Blanca.

Sigue leyendo:

– Jueza extiende el bloqueo al despliegue de la Guardia Nacional en Portland

– “No han ido suficiente lejos”, afirmó Trump sobre redadas migratorias

– Trump: Creo que Maduro tiene los días contados como presidente de Venezuela