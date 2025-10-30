Melissa Gate estará en el reality show La Casa de Alofoke 

Los realities show están de moda y sobre todo aquellos similares al formato de La Casa de los Famosos. Ahora, está en tendencia La Casa de Alofoke, competencia grabada en la República Dominicana y en la que han confirmado a la mediática Melissa Gate para participar en esta segunda temporada.

La colombiana fue muy popular por sus frases, gestos y situaciones que protagonizó dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2, en donde fue finalista.

Ahora, asume este proyecto en el que muchos estarán atentos a su participación.

Recientemente, en un video que subió a sus redes sociales, Melissa dijo: “Bloqueada, baneada, censurada, pero confirmada para La Casa de Alofoke, querida. Así que pandilla, pónganse moscas, que muy pronto estaré en República Dominicana dando lo mejor de mí y demostrándole no solo a Colombia, sino a República Dominicana y los 13 países de Latinoamérica, por qué soy la reina”.

La llegada de la creadora de contenido está prevista para los próximos días, en una participación que será bastante mediática por la personalidad que ha demostrado en la versión para Colombia y también en la de Estados Unidos (Telemundo), en donde fue intercambiada con Manelyk González por unos días.

La elección de Melissa Gate por parte de Santiago Matías, más conocido como Alofoke, no es nada casual, ya que este 29 de octubre estrenaron otro reality, que podría ser su competencia: La Mansión de Luinny, locutor dominicano que invitó a Yina Caldera, rival de la colombiana, para estar en su versión.

En el grupo de participantes también está Karina García, quien fue muy popular en La Casa de los Famosos Colombia.

En las redes sociales hay muchos comentarios positivos por la incorporación de la influencer a La Casa de Alofoke. Algunos mensajes que se han leído a propósito de este anuncio son: “Apoyando siempre a Melissa desde Venezuela , seguro brillará como siempre es muy talentosa”, “La pandilla presente desde Ecuador”, “Vamos con todo, mi reina”.

Ahora, quedará ver cómo se desenvuelve y si gusta su personalidad al público dominicano.

