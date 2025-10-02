¿Por qué Manelyk González se mudó a Los Ángeles?

Luego de La Casa de los Famosos All-Stars, la vida de Manelyk González ha tomado un nuevo rumbo, pues se instala en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, en busca de un crecimiento profesional y laboral.

En entrevista con el programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, la mexicana comentó: “Vine a cambiar de aires. Literal, que si trabajaba, que si no trabajaba, que si hacía o no. Me quería limpiar, quería un detox y eso lo iba a lograr en un lugar donde estuviera yo sola, sin ayuda de nadie, sin mi mánager, hermano y equipo de trabajo”.

Afirmó que todo esto lo hizo con la intención de depurar todo lo que traía antes, sobre todo por experiencias tan fuertes como La Casa de los Famosos. “Es un poco más, no por mí, porque yo en México tenía un coach increíble. Es más por como te ve la gente”, aclaró.

Esta conversación sirvió también para que la ‘reina de los realities’, como también es conocida, hablara de su situación sentimental tras romper con Caramelo. “Tengo épocas, cuando tengo novio sí quiero que tener hijos, casarme, pero cuando no estoy que ni lo pienso. O sea, como que mi realización como mujer no depende de una pareja, me siento completa. Siento que estoy siguiendo mi corazón, justo, estoy feliz porque estoy haciendo lo que quiero, estoy donde quiero”.

Manelyk González aseguró que una de sus metas, aunque reconoce que es difícil es llegar a Hollywood: “¿Por qué no? Una tiene que soñar siempre en grande”.

La creadora de contenido, que ha participado en realities como Acapulco Shore, Los 50 y La Casa de los Famosos, está feliz con la nueva versión que está construyendo, pues considera que está más enfocada en sus objetivos y no abandonará ese impulso hasta lograrlo.

Sigue leyendo:

· Caramelo confiesa que extraña a su ‘fiera’ Manelyk González

· Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz confirman su ruptura: “No estamos juntos”

· Manelyk González habla de su estreno en el teatro: ‘Qué experiencia tan mágica’