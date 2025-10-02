Manelyk González eligió el “contacto cero” tras su ruptura con Carlos “Caramelo” Cruz

Manelyk González hace algunas semanas dejó claro que su relación sentimental con Carlos “Caramelo” Cruz finalizó. Ahora la mexicana envió un mensaje a través de una transmisión en vivo y manifestó que ambos coincidieron en el hecho de no tener ningún tipo de comunicación para evitar confusiones después de ser novios. Por ello, reveló que lo llamaron “contacto cero”.

“Nosotros decidimos tener contacto cero porque, o sea, nosotros tenemos sentimientos, yo tengo sentimientos, entonces para mí es muy sano en una relación tener contacto cero porque si no, nunca te vas a poder desafanar de esa persona porque estás acostumbrado a estar hablando con esa persona todo el tiempo y si no existe el contacto cero, es muy difícil terminar una relación”, mencionó en la transmisión.

La influencer dijo que no entendía la razón por la cual se ha generado tanta polémica desde que decidieron no seguir juntos, dado que todo finalizó por lo sano para ambos. Además, ella dijo que no entiende el desespero de algunos por querer hablar de problemas que nunca existieron entre ellos, lo cual considera completamente innecesario.

“Yo no sé por qué se tiene que hacer una revolución de algo que fue tan bello, o sea, si las personas, que éramos nosotros los que teníamos la relación, terminamos en buenos términos, terminamos por la paz, no sé por qué ustedes, fans, se empeñan en hacer un problema donde no lo hay“, explicó.

Manelyk explicó que de lo que se habla hasta la fecha es de que aparentemente ella le habría sido infiel a Caramelo y manifestó que actualmente no hay problema de que alguno salga con alguien, dado que ambos se encuentran solteros y no están faltándose al respeto, ya que es algo que en algún momento va a ocurrir.

“De lo único que se habla es que si salí con alguien, que si no salí con alguien… Tanto yo tengo todo el derecho si en algún momento yo decido salir con alguien, como Carlos tiene todo el derecho si en algún momento quiere salir con alguien, y no está mal porque él y yo no estamos juntos. Yo no le estoy faltando el respeto a él ni él me está faltando el respeto a mí”, dijo la empresaria.

