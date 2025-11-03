Pelea caótica en Domino’s de Nueva Jersey termina con un policía herido

Una noche de Halloween terminó en caos dentro de una pizzería Domino’s en Glassboro, Nueva Jersey, cuando estalló una pelea durante la madrugada del sábado. El conflicto terminó con un agente de policía, herido, según informó el Departamento de Policía local y reseñó The New York Post.

Las autoridades indicaron que los oficiales fueron llamados poco antes de las 3:00 a.m. por reportes de una riña dentro del establecimiento. Al intentar realizar varios arrestos, dos hombres lanzaron una silla que impactó a uno de los agentes en la cabeza.

PIZZA SHOP PUMMEL: A brawl inside a New Jersey Domino’s spirals out of control as two suspects allegedly hurled a chair, striking one officer in the back of the head. pic.twitter.com/6fOVv1Cdzg — Fox News (@FoxNews) November 3, 2025

La policía de Glassboro señaló que los agresores parecían “extremadamente histéricos” mientras huían del lugar, riéndose tras el ataque.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento del disturbio y mostraron clientes con disfraces de Halloween, personas de pie sobre las mesas y otros grabando con sus teléfonos mientras la situación se descontrolaba, detalló el medio neoyorquino.

En uno de los fragmentos del video difundido por la policía, se observa a dos hombres levantando una silla roja y lanzándola fuera del cuadro, mientras los presentes gritan y se dispersan ante el caos.

“A las 2:44 a.m. nuestros oficiales respondieron a una gran pelea dentro de Domino’s Pizza. Mientras realizaban múltiples arrestos, dos hombres —uno con chaqueta gris y otro con sudadera celeste— tomaron una silla y la arrojaron a los oficiales, golpeando a uno en la cabeza”, explicó el Departamento de Policía en un comunicado citado por The New York Post.

Las autoridades difundieron imágenes de los sospechosos y pidieron ayuda para identificarlos. Quienes tengan información pueden enviar un mensaje de texto con la palabra “GLASSPD” a la línea anónima 847411, llamar al 856-881-1500, o escribir al detective S. Aitken al correo saitken@glassboropd.org.

