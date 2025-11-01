Juicio contra Marty Small Sr. por abusos contra su hija anularía posible reelección como alcalde de Atlantic City

El alcalde de Atlantic City, Marty Small Sr., podría ver frustrada su posible reelección debido al juicio que enfrentará el próximo mes por presuntamente abusar de su hija adolescente, informó The New York Post.

Small, de 51 años, comparecerá ante el tribunal junto a su esposa, La’Quetta Small, superintendente de escuelas en Newark.

Ambos enfrentan cargos por presuntamente golpear y estrangular a su hija de 16 años en distintos incidentes, algunos de ellos grabados en video, según documentos judiciales citados por el medio neoyorquino.

Uno de los episodios más graves habría ocurrido en diciembre de 2023, cuando el alcalde presuntamente golpeó a la menor con una escoba, un cinturón y los puños hasta dejarla inconsciente, mientras ella mantenía una videollamada con su novio, a quien los padres desaprobaban.

“¡No me obligues a hacerte daño!”, se le escucha decir a Small en una de las grabaciones, de acuerdo con el reporte.

En otro incidente, el 7 de enero de 2024, La’Quetta Small fue grabada golpeando y estrangulando a la joven, según las mismas fuentes judiciales.

Ambos fueron acusados de poner en peligro el bienestar de un menor y de agresión simple, mientras que el alcalde enfrenta además cargos por amenazas terroristas y agresión agravada.

Las autoridades allanaron el 2 de abril la residencia de la pareja, donde incautaron teléfonos y computadoras, detalló The New York Post.

Si el alcalde es declarado culpable, podría recibir hasta 10 años de prisión y se le impediría asumir un eventual nuevo mandato, lo que obligaría al Ayuntamiento de Atlantic City a designar un alcalde interino y convocar elecciones especiales, de acuerdo con NJ.com.

Small, que rechazó un acuerdo judicial que le habría evitado la cárcel pero impedido su reelección, mantiene su inocencia. En el pasado ya enfrentó y superó acusaciones de fraude electoral en 2006 y 2009, recordó The Post.

