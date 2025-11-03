Rauw Alejandro quiso crear “el show de Broadway más grande del mundo” con su gira ‘Cosa Nuestra’

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro asistió al Billboard Live Music Summit 2025 en Los Ángeles en donde habló sobre sus planes de hacer “el show de Broadway más grande del mundo” con su gira ‘Cosa Nuestra’.

Rauw Alejandro sostuvo una conversación con Leila Cobo de Billboard y Hans Schafer, vicepresidente senior de giras globales de Live Nation. El artista hizo una alianza con la gigante productora Live Nation para lograr llevar a cabo su concepto para los conciertos de la gira.

‘Cosa Nuestra” está inspirada en la década de los 70 en Nueva York, con mucha salsa y jazz. Rauw Alejandro dijo que para su gira quiso crear lo que llamó “el show de Broadway más grande del mundo”, según reseñó Billboard. Se trataba de un proyecto ambicioso y aseguró que era difícil llevar el concepto de un show de Broadway a una arena. Es por ello que decidió aliarse con el gigante de conciertos Live Nation para materializar esta idea. “Me considero el mejor, así que quiero trabajar con el mejor equipo”, dijo Rauw Alejandro

Para Rauw Alejandro era importante crear un show estilo Broadway que no solo pudiese ser adaptado a un escenario de arenas, sino que también pudiese llevar de manera idéntica a todas las ciudades que visite.

“Tuve que encontrar un show que pudiera llevar a todos lados, porque creo que mis fans merecen lo mejor de mí. Para mí, era realmente importante unir nuestras mentes y encontrar este show perfecto que pueda viajar por todo el mundo, y creo que lo logramos”, dijo el boricua.

Aunque pudieron haber organizado la gira en estadios, Rauw Alejandro y su equipo decidieron programar su gira en arenas para “centrarse en el arte”. Además, decidieron que los conciertos se realizarían en arenas cubiertas prefiriendo el ambiente oscuro para evocar mejor el sentimiento de un teatro de Broadway.

Rauw Alejandro ofrecerá cuatro nuevas funciones en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, con las que clausurará su gira ‘Cosa Nuestra Tour’. El artista actuará los días 25, 26, 28 y 29 de noviembre próximos en la principal sala de espectáculos de la isla.

