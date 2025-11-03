Ryan García podría enfrentar a Mario Barrios por el título mundial

El boxeador mexicoamericano, Ryan García, se encuentra haciendo todo lo posible para finalmente conquistar un título de campeón tras su regreso al boxeo tras cumplir un año de sanción por dopaje y todo parece indicar que finalmente habría encontrar al rival perfecto para aspirar al cinturón.

De acuerdo con la información suministrada por The Ring, el peleador estadounidense estaría negociando una pelea por el campeonato welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) frente al mexicano Mario Barrios, teniendo como fecha tentativa para este combate el primer trimestre de 2026.

El periodista Mike Coppinger fue quien dio a conocer estos detalles, detallando que “Ryan García y Mario Barrios se están acercando a un acuerdo para una pelea por el título de peso welter del CMB en el primer trimestre de 2026”.

Ryan Garcia. (AP Photo/Frank Franklin II)

Tanto el equipo de García, representado por Golden Boy Promotions, como el del campeón Barrios, ligado a Premier Boxing Champions (PBC), ya habrían iniciado el intercambio de contratos para cerrar los detalles del enfrentamiento y así llegar a un punto en el que ambas partes resulten beneficiadas por el complicado reto.

“Funcionarios de Golden Boy, la promotora de García, y PBC han estado intercambiando contratos”, añadió la publicación del portal.

Los promotores estarían ajustando los últimos puntos antes de dar luz verde al combate, que significaría una oportunidad dorada para García, quien aún no ha conquistado un título mundial absoluto.

Trayectorias recientes de ambos peleadores

Mario “El Azteca” Barrios viene de defender su campeonato de las 147 libras el pasado 19 de julio frente al filipino Manny Pacquiao, en un combate que terminó en empate mayoritario y dejó opiniones divididas sobre su desempeño. Esta se convirtió además en la segunda ocasión en que puso en juego su cinturón.

Ryan García está confiado en derrotar a Teófimo López. Crédito: Frank Franklin II | AP

Por otro lado, García ha tenido un camino más turbulento después de perder su chance de coronarse ante Devin Haney tras fallar en la báscula, un error que le costó caro y le impidió optar por el campeonato. En el peso welter, sin embargo, no debería tener dificultades de peso, lo que lo coloca en buena posición para retomar su carrera con fuerza.

Además del posible duelo contra Barrios, se ha mencionado que Ryan podría ser considerado para enfrentar al youtuber y ahora boxeador estadounidense Jake Pau, esto siempre y cuando no logre competir el próximo 14 de noviembre contra Gervonta Davis. No obstante, esta alternativa sigue siendo un rumor sin confirmación oficial.

De concretarse la pelea con Barrios, Ryan García tendría al fin la oportunidad de cumplir una de sus mayores metas de convertirse en campeón mundial y reivindicar su nombre dentro del boxeo élite.

