Jake Paul todavía está interesado en enfrentar al Canelo Álvarez

El boxeador y youtuber estadounidense Jake Paul se encuentra enfocado en poder alcanzar su deseado combate contra el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez a pesar de haber perdido todos sus títulos de campeón de los pesos súper medianos el pasado 13 de septiembre contra el norteamericano Terence Crawford.

Estas declaraciones las realizó el promotor del youtuber, Nakisa Bidarian, durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde aseguró que el peleador se mantiene con el ferviente deseo de poder enfrentarse contra el tapatío en el cuadrilátero.

“Por supuesto, se está buscando pelear por un campeonato mundial. Está buscando pelear ante Canelo en el momento adecuado”, afirmó el promotor en sus declaraciones asegurando que el sueño de Paul es poder llegar al máximo nivel.

El empresario también compartió su impresión sobre la reciente derrota de Álvarez frente a Crawford, destacando la actitud profesional del tapatío para no rendirse y mostrarse enfocado en poder recuperar el título indiscutido.

“Pienso que fue una gran pelea, me encantó como Canelo aceptó la derrota, no puso excusas. Dijo Crawford mejor que yo yo siempre respeto eso, cuando un peleador da un paso al lado y se responsabiliza de ello. Estuvo más cerrada de lo que la gente piensa, creo que Crawford tomó el control en los últimos rounds, pero estuvo muy cerrada hasta el final”, agregó.

Cuando se le cuestionó si Jake Paul realmente cuenta con el nivel necesario para subirse al ring con Canelo, Bidarian fue contundente al afirmar que está convencido en un “100%”.

El representante del youtuber también habló sobre otros posibles oponentes que se han mencionado, entre ellos el “Zurdo” Ramírez, y no descartó ninguna posibilidad. “Todos esos nombres son rivales potenciales para el futuro”, reconoció.

Bidarian explicó que el equipo de Paul tiene dos metas bien definidas para su carrera a corto y mediano plazo y es la de poder convertirlo en todo un campeón mundial para demostrar el compromiso que tiene con este deporte a pesar de su origen en el mismo.

Julio César Chávez Jr. muestra su apoyo al Canelo Álvarez. Crédito: Etienne Laurent | AP

“Queremos hacer dos cosas, primero quiere convertirse en campeón del mundo. Y en segundo queremos hacer más eventos disruptivos que llamen la atención en el deporte del boxeo que beneficien a otros boxeadores”, señaló.

Por último, el promotor aclaró que Jake Paul no planea permanecer de forma indefinida en el boxeo, ya que su incursión en este deporte tiene un horizonte temporal claro.

“Ha estado en el deporte durante cinco años. Y creo que él ve esto como algo que seguirá en cinco o siete años más”, concluyó en sus declaraciones. .

Sigue leyendo:

–Gervonta Davis recibe una nueva demanda por violencia doméstica

–Amir Khan busca salir del retiro para cumplir la pelea con Manny Pacquiao

–Vasyl Lomachenko revela el verdadero motivo detrás de su retiro del boxeo