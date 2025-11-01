Gervonta Davis recibe una nueva demanda por violencia doméstica

El boxeador estadounidense y campeón mundial de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gervonta ‘Tank’ Davis, recibió una complicada noticia fuera del ring a tan solo dos semanas del esperado combate que tendrá contra su compatriota, Jake Paul, debido a que fue demandado exnovia, Courtney Rossel.

La información la dio a conocer el medio ESPN, quienes detallaron que Rossel presentó una demanda en la que lo acusa de haberla agredido y privado de su libertad mientras estaban juntos. .

“Una nueva demanda civil presentada en el condado de Miami-Dade, ha puesto al campeón de peso ligero de la AMB en aprietos por otro presunto incidente de violencia doméstica. Según la demanda, a la que tuvo acceso ESPN, Davis está acusado por su exnovia, Courtney Rossel, de agresión, agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional”, detalló el medio.

Gervonta Davis se enfrentará contra Jake Paul. Crédito: John Locher | AP

Mientras ajusta los últimos detalles para su pelea de exhibición frente a Jake Paul (programada para el 14 de noviembre en la ciudad de Miami), el boxeador estadounidense tendrá que atender también esta nueva controversia legal que amenaza con opacar su regreso.

El documento judicial describe que el incidente habría ocurrido la madrugada del lunes en el club nocturno Tootsies, donde Rossel trabaja como camarera VIP. Allí, Davis presuntamente la habría atacado en una zona sin cámaras de seguridad.

“Rossel afirma que Davis la arrastró por las escaleras, la cocina y la salida trasera antes de agredirla físicamente en el estacionamiento”, se menciona en la publicación.

La exnovia del pugilista relató que mantuvo una relación de cinco meses con el campeón y que durante ese tiempo habría sufrido distintos episodios de abuso y amenazas que la forzaron a finalizar su noviazgo.

Jake Paul y Gervonta Davis durante la conferencia de prensa del combate. Crédito: Sarah Stier / Getty Images for Netflix | Cortesía

“Rossel declaró que mantuvo una relación de cinco meses con Davis antes del incidente y mencionó múltiples casos de violencia doméstica, abuso y amenazas por parte del peleador contra su seguridad y bienestar. Rossel afirmó en la demanda que hubo al menos cuatro incidentes previos en los que Davis la agredió físicamente y la estranguló. En dos ocasiones, según ella, Davis la amenazó de muerte”, señala el reporte.

Los abogados de Rossel aseguran que su clienta padece trastorno de estrés postraumático, ansiedad y un temor constante a raíz del comportamiento de Davis. Por ello, solicitan una compensación económica y piden que el caso sea llevado a juicio con jurado.

Es importante resaltar que esta no sería la primera vez que “Tank” Davis enfrenta acusaciones similares debido a que en el pasado, otra expareja (madre de dos de sus hijos) también lo denunció por violencia doméstica, aunque retiró la acusación hace un par de meses.

Hasta el momento, ni el propio Gervonta Davis ni la promotora MVP, responsable del evento en Miami, han ofrecido declaraciones sobre la nueva demanda que pesa contra el boxeador.

