Trump afirma que el alto al fuego en Gaza “no es frágil”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que el alto el fuego en Gaza “no es frágil” a pesar de las múltiples violaciones al acuerdo impulsado por él por parte de Hamás y de Israel.

“No es frágil. Es muy sólido… ya saben, oigan hablar de Hamás, pero Hamás podría ser eliminado de inmediato si no se comportan. Lo saben”, dijo Trump en una entrevista con Norah O’Donnell en 60 Minutes de CBS.

El acuerdo de cese al fuego se ha visto vulnerado con los recientes ataques israelíes en Gaza, que según el ejército respondieron a supuestos ataques de militantes de Hamás en Rafah. Hamás, sin embargo, ha negado cualquier participación en esos incidentes.

Ante la pregunta sobre cómo lograr que Hamás se desarme, el mandatario fue rotundo: “Si quiero que se desarmen, los haré desarmarse muy rápido. Serán eliminados”.

Trump subrayó que su administración fue “dura” para lograr la liberación de rehenes y recordó que, además de los rescates, han comenzado a aparecer cuerpos que estaban sepultados entre los escombros, lo que, dijo, confirma la gravedad de la situación humana en la franja.

Desde que comenzó el alto el fuego el 10 de octubre, Hamás ha devuelto un total de 17 rehenes fallecidos, mientras que se cree que 11 cuerpos aún permanecen en Gaza. La semana pasada, otros tres cuerpos fueron entregados, pero la oficina de Netanyahu confirmó que no pertenecían a ninguno de los rehenes restantes.

Consultado sobre si puede presionar a Netanyahu para que reconozca un Estado palestino, Trump afirmó: “Sí, está bien. Está bien”, y luego explicó su relación con el primer ministro: “Trabajé muy bien con él. Sí, tuve que presionarlo un poco, para bien o para mal. Creo que hice un excelente trabajo presionándolo; es un tipo muy talentoso”.

Trump agregó que Netanyahu fue primer ministro “en tiempos de guerra” y defendió haberlo presionado cuando lo consideró necesario.

Críticas a Obama y a Biden

En la entrevista, el presidente también hizo referencia a su actuación en Oriente Medio y comparó su gestión con la de administraciones anteriores.

En ese sentido, criticó a los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, afirmando que “Obama fue un presidente terrible” y que lo sucedido con la administración de Biden “nunca debe olvidarse”.

Trump afirmó que su gestión devolvió “respeto” a Estados Unidos en el escenario internacional y reclamó haber actuado con determinación en varios frentes.

La conversación con 60 Minutes fue la primera entrevista de Trump con ese programa en cinco años y la primera desde que alcanzó un acuerdo con Paramount, la empresa matriz de CBS, tras una demanda relacionada con una entrevista anterior.

