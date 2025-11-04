10 empleos desde casa que pagan más de $45 dólares la hora

Hoy en día, existen empleos que no solo permiten trabajar desde casa, sino que también ofrecen sueldos superiores a $45 dólares por hora, según datos recientes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Desde analistas financieros hasta directores de arte, estas son algunas de las ocupaciones mejor pagadas que pueden realizarse sin salir del hogar.

1. Analista de gestión

-$48.65 por hora

También conocidos como analistas de inteligencia empresarial, estos profesionales recopilan y evalúan datos para mejorar la eficiencia de una compañía.

Aunque algunos proyectos requieren reuniones presenciales, la mayoría de sus tareas pueden desarrollarse de forma remota.

2. Programador de computadoras

-$47.44 por hora

Los programadores dominan lenguajes como Python, Java o C++ y son esenciales en el desarrollo de software y aplicaciones.

Si bien algunos trabajan en oficinas, cada vez más empresas contratan programadores remotos para crear y probar código desde cualquier parte del mundo.

3. Analista financiero

-$48.99 por hora

Los analistas financieros asesoran a empresas sobre inversiones, presupuestos y gestión de riesgos.

Este puesto tiene alta demanda en el mercado laboral y puede desempeñarse completamente en línea, utilizando herramientas digitales para el análisis de datos y comunicación con los clientes.

4. Estadístico

-$50.17 por hora

Los estadísticos aplican modelos matemáticos y técnicas computacionales para resolver problemas en distintos sectores: salud, gobierno, ingeniería y más.

La mayoría de su trabajo se realiza con software especializado, lo que facilita desempeñarse desde un entorno remoto o híbrido.

5. Director de arte

–$53.38 por hora

Los directores de arte supervisan la parte visual de proyectos creativos como campañas publicitarias, producciones editoriales o películas.

Aunque algunos colaboran en estudios o sets, una gran parte del trabajo -desde la planificación hasta la edición- puede hacerse desde casa.

6. Gerente de relaciones públicas

-$63.88 por hora

Encargados de la imagen pública de una empresa o cliente, estos profesionales redactan comunicados, organizan estrategias de comunicación y coordinan eventos virtuales.

Salvo contadas reuniones presenciales, la mayoría de sus tareas se realizan en línea.

7. Científico político

-$67.01 por hora

Los científicos políticos investigan sistemas de gobierno, políticas públicas y comportamiento electoral.

Si bien algunos trabajan en universidades o campañas, muchos desarrollan sus análisis de manera remota, gracias al acceso digital a bases de datos y fuentes oficiales.

8. Gerente de ventas

-$66.38 por hora

Supervisan equipos comerciales y diseñan estrategias para aumentar las ventas. Aunque en el pasado solían trabajar en oficinas o tiendas, la tecnología ha permitido trasladar buena parte de sus operaciones al ámbito virtual, especialmente en empresas de servicios o comercio electrónico.

9. Gerente de compensaciones y beneficios

-$67.48 por hora

Responsables de definir los salarios y prestaciones de los empleados, estos gerentes son esenciales en cualquier industria.

Muchas compañías permiten que el trabajo se realice completamente a distancia, ya que el control y análisis de nóminas puede gestionarse digitalmente.

10. Ingeniero de hardware

–$74.53 por hora

Los ingenieros de hardware diseñan y prueban componentes de computadoras y sistemas tecnológicos.

Aunque algunos desarrollos se hacen en laboratorios, gran parte del diseño y la simulación se ejecutan desde casa, utilizando plataformas especializadas de ingeniería.

