Aeroportuarios en crisis: Newark y otros sufren horas de espera y cancelaciones masivas

Las demoras aéreas en EE. UU. se intensifican a más de un mes del cierre gubernamental, afectando seriamente a aeropuertos como Newark, donde los viajeros enfrentan esperas de hasta tres horas y un total de 4,295 retrasos reportados hasta este domingo, e incluso un ligero incidente entre dos aviones que se rozaron en pista de LaGuardia y 3 trabajadores heridos en JFK

El domingo continuaron las demoras en los vuelos en los aeropuertos estadounidenses debido a la escasez de controladores aéreos, mientras el cierre del gobierno entra en su segundo mes con la amenaza de convertirse en el más largo de la historia. Mientras tanto, aeropuertos tan importantes como el de Newark, en Nueva Jersey, experimenta demoras de dos a tres horas.

Sobre este problema, la oficina de gestión de emergencias de la ciudad de Nueva York dijo en X que las demoras en Newark a menudo se propagan a los demás aeropuertos de la región.

Por ello la autoridad advirtió que los viajeros que vuelen hacia, desde o a través de Nueva York “deben prever cambios de horario, esperas en puerta de embarque y conexiones perdidas. Quienes vuelen hoy deben consultar el estado de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y anticipar esperas más largas”, añadía la publicación.

Según FlightAware, los aeropuertos más afectados son el intercontinental George Bush de Houston, el de Dallas Fort Worth y el O’Hare de Chicago con decenas de retrasos y una o dos cancelaciones, al igual que los principales aeropuertos de San Francisco, Los Ángeles, Denver y Miami.

Hasta el domingo por la noche, FlightAware reportó 4,295 retrasos y 557 cancelaciones de vuelos con origen o destino en EE. UU., no todos relacionados con la escasez de controladores aéreos. En julio, antes del cierre, aproximadamente el 69% de los vuelos llegaban a tiempo y el 2.5% se cancelaron.

Una medida de contingencia que puede agravar la situación

Sin embargo, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que conforme se extienda el cierre gubernamental, los viajeros comenzarán a experimentar más interrupciones en los vuelos porque los controladores aéreos deben seguir trabajando sin cobrar su sueldo, provocando que muchos de ellos se ausenten, argumentando motivos de salud.

“Trabajamos horas extras para garantizar la seguridad del sistema y ralentizaremos el tráfico. Habrá retrasos, cancelaremos vuelos para garantizar la seguridad del sistema”, explicó Duffy el domingo en el programa ‘Face the Nation with Margaret Brennan’ de la CBS.

También advirtió que la autoridad no planea despedir a los controladores aéreos que no se presenten a trabajar:

“Repito que cuando toman decisiones para alimentar a sus familias, no voy a despedir a los controladores aéreos”, dijo Duffy. “Necesitan apoyo, necesitan dinero, necesitan un sueldo. No se les debe despedir”.

Esta declaración es un cambio radical de postura, luego que con el inicio del cierre del gobierno, a principios de octubre, Duffy advirtió a los controladores aéreos que se reportaran enfermos en lugar de trabajar sin cobrar durante el cierre del gobierno corrían el riesgo de ser despedidos.

El impacto de la escasez de controladores aéreos

Sin embargo, la ausencia de un pequeño número de controladores está causando problemas para gestionar los vuelos en los diferentes aeropuertos, ya que la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) también sufre una grave escasez de personal.

La Administración dijo el viernes en X que casi 13,000 controladores de tráfico aéreo han estado trabajando sin cobrar durante semanas.

La escasez de personal se ha presentado tanto en los centros de control regionales que gestionan varios aeropuertos como en las torres de control individuales, pero no siempre provoca interrupciones en los vuelos. Según la empresa de análisis de datos aeronáuticos Cirium, la puntualidad de los vuelos en la mayoría de los principales aeropuertos estadounidenses durante el mes de octubre fue alta, a pesar de sus problemas de falta de personal.

Pero la situación de la falta de personal es un tema de larga data: antes del cierre, la FAA ya lidiaba con una escasez de aproximadamente 3,000 controladores de tráfico aéreo.

