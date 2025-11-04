Arrestan a hombres en Michigan tras frustrar un complot inspirado en ISIS durante Halloween

Dos personas fueron arrestadas tras presuntamente planificar un ataque terrorista en el área metropolitana de Detroit, Michigan, durante el fin de semana de Halloween, el cual fue descrito como “inspirado en ISIS”, informó el FBI.

Los sospechosos fueron identificados como Mohmed Ali, de 20 años, y Majed Mahmoud, quienes enfrentan cargos formales de conspiración relacionados con la transferencia ilegal de armas de fuego y municiones. Los retratos robot de los sospechosos fueron hechos públicos el lunes 3 de noviembre, informó ABC News.

La investigación federal, detallada en denuncias que suman más de cien páginas, revela que Ali y Mahmoud, junto con otros tres cómplices no acusados, planearon el ataque durante meses.

Un agente del FBI se encuentra junto a un camión del Equipo de Respuesta a la Evidencia frente a una casa en un vecindario de Dearborn, Michigan. (Foto: Mike Householder/ AP)

Según los investigadores, los hombres visitaron campos de tiro portando fusiles AK-47. En sus comunicaciones, se referían al ataque planeado usando el término clave: “el Día de la Calabaza”.

La actividad de los conspiradores fue monitoreada, en parte, a través de conversaciones de WhatsApp bajo la vigilancia de un informante confidencial del FBI. Las denuncias indican que Ali y un cómplice adolescente se consideraban “hermanos” en la planificación de la acción en nombre de ISIS en Estados Unidos. Tras la estancia del adolescente con Ali en junio y julio, Mahmoud adquirió las armas de fuego y accesorios necesarios.

Entrenamiento para el presunto ataque

Las autoridades confirman que el grupo realizó tareas de reconocimiento en diversas ubicaciones. Los sospechosos se entrenaron en campos de tiro y mantuvieron encuentros en parques de Dearborn.

Además, viajaron en múltiples ocasiones a Ferndale para inspeccionar bares y clubes nocturnos conocidos por ser frecuentados por la comunidad LGBTQ+. Los registros detallan que el ataque estaba programado para el fin de semana de Halloween.

¿Qué armamentos y materiales fueron incautados?

Tras la frustración del plan, se realizaron registros en las residencias de Ali y Mahmoud. Las fuerzas de seguridad recuperaron una cantidad significativa de material: varios rifles, escopetas y pistolas, más de mil cartuchos de munición, chalecos tácticos y cámaras GoPro.

Las autoridades también encontraron armas y equipo adicional en un trastero alquilado por Ali en Inkster.

Funcionarios de Ferndale emitieron un comunicado reafirmando su compromiso con la comunidad LGBTQ+, condenando de manera categórica cualquier acto de intolerancia o violencia.

