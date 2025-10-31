FBI arrestó a catorce agentes de policía por presuntos vínculos con el narcotráfico en Mississippi

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) capturó a 20 personas acusadas de cargos criminales por su presunta participación en el tráfico de drogas en el delta del Mississippi. Entre los detenidos se encuentran 14 agentes del orden público locales.

El fiscal federal, Clay Joyner del Distrito Norte de Mississippi, el subdirector del FBI, Andrew Bailey y el agente especial a cargo, Robert Eikhoff de la oficina del FBI en Jackson, hicieron el anuncio sobre los arrestos de las personas de Mississippi y Tennessee.

“Diecinueve personas están acusadas de violar las leyes federales sobre armas de fuego relacionadas con la portación de armas en vínculos con un delito de narcotráfico”, confirmó el FBI en un comunicado.

Algunos oficiales aceptaron sobornos

Entre los arrestados, catorce son oficiales de policía locales, los cuales si son declarados culpables de los cargos, un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia, después de considerar las “Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”.

La investigación por parte de los detectives, que se extendió por varios años y abarcó distintos condados de Mississippi, reveló que algunos de los oficiales arrestados aceptaron sobornos de hasta $37,000 dólares para facilitar el tránsito de drogas y transporte de efectivo asociado.

El FBI compartió la identidad de los 20 arrestados, sin especificar quienes son los agentes del orden involucrados.

Brandon Addison

Javery Howard

Milton Gaston

Truron Grayson

Bruce Williams

Sean Williams

Dexture Franklin

Wendell Johnson

Marcus Nolan

Aasahn Roach

Jeremy Sallis

Torio Chaz Wiseman

Pierre Lakes

Derrik Wallace

Marquivious Bankhead

Chaka Gaines

Martavis Moore

Jamario Sanford

Marvin Flowers

Dequarian Smith

“Todos están acusados ​​de distribución de drogas. Estas personas fueron arrestadas en varios condados del Distrito Norte de Mississippi y en el condado de Shelby, Tennessee”.

El FBI indicó que entre los detenidos también se encuentran dos alguaciles de condado, quienes presuntamente colaboraban con traficantes en varias operaciones, incluyendo acompañamiento armado durante transportes de cocaína supervisados por un agente encubierto del FBI.

