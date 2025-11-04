Bad Bunny y Karol G destacan en la 26° entrega anual del Latin GRAMMY

La Academia Latina de la Grabación se prepara para celebrar una nueva edición el jueves 13 de noviembre, donde premiarán el talento e ingenio del último año de los artistas que ya se encuentran nominados. Por ello, informaron que existen nuevas actuaciones para esta 26ª entrega, y se trata de Bad Bunny, Jesús Ortiz Paz (Fuerza Regida), CA7RIEL & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida, Karol G y Marco Antonio Solís, quien ha resultado ganador del Latin GRAMMY cinco veces.

Las presentaciones que ya fueron anunciadas son: Gloria Estefan, Joaquina, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Pepe Aguilar, Aitana, Rauw Alejandro, Kakalo, Carín León, Edgar Barrera, Iván Cornejo, DannyLux, Liniker, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz, Kacey Musgraves y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera).

El cantante Raphael también tendrá su participación especial, quien además cuenta con una carrera profesional de más de seis décadas, donde sus éxitos han hablado por sí solos en la industria musical y que, además, esa misma noche recibirá el reconocimiento de “Persona del Año 2025”. El premio será otorgado por el impacto que ha logrado tener en el mundo en todo este tiempo, razón por la cual ha vendido millones de álbumes en distintos idiomas.

Fuerza Regida tendrá una presentación especial en esta edición. Crédito: Latin GRAMMY | Cortesía

Bad Bunny, este año, se encuentra como uno de los grandes líderes con más nominaciones, y es que fue nombrado en 12 categorías, y esas son: Grabación del Año, Mejor Álbum de Música Urbana, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Canción Urbana, Mejor Canción de Raíces y Mejor Interpretación Reggaetón.

CA7RIEL & Paco Amoroso ocupan 10 nominaciones: Álbum del Año, Grabación del Año, Mejor Canción Pop, Mejor Álbum de Música Alternativa, Canción del Año, Mejor Canción Alternativa, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Video Musical Versión Larga y Mejor Álbum de Música Alternativa.

Karol G, en esta edición, solo fue nominada en tres ocasiones y se trata de: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical. Por ello, la invitación es que no te pierdas la transmisión en vivo el jueves 13 de noviembre, en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, a través de la señal de TelevisaUnivision.

Sigue leyendo:

· Latin GRAMMY 2025: Performers confirmados incluyen a Morat, Gloria Estefan, Pepe Aguilar y más

· Christian Nodal y Rauw Alejandro encabezarán el espectáculo en los Latin GRAMMY 2025

· Latin GRAMMY honra a Luciana Ortega con el Premio al Educador de Música Latina