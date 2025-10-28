Latin GRAMMY honra a Luciana Ortega con el Premio al Educador de Música Latina

La Academia Latina de la Grabación, en colaboración con la Fundación Cultural Latin GRAMMY, este miércoles anunciaron que Luciana Ortega, perteneciente al Instituto Santa María de San Carlos en Chile, fue reconocida como la primera ganadora del Premio al Educador de Música Latina. Este reconocimiento es para destacar que logró tener un impacto positivo en la música.

Ortega, hasta la fecha, se ha dedicado a dar clases en la última década y, por el momento, se encuentra encargada de 400 estudiantes de secundaria que integran un mundo musical que no se limita a los instrumentos que los componen. Por ello, uno de los ejecutivos de la Academia se pronunció sobre el motivo por el cual ella recibió este honorable premio.

“Estamos orgullosos de celebrar a Luciana Ortega con el primer Premio al Educador de Música Latina. Su compromiso diario con los estudiantes de música encarna nuestra misión de fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y a quienes garantizan su legado perdurable”, expresó Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación.

“Este reconocimiento trasciende mi nombre; es el reflejo de una historia colectiva que hemos tejido con amor, constancia y sentido. Mi familia, mis estudiantes y la música han sido los pilares de una transformación que va mucho más allá de las aulas”, expresó en exclusiva para La Academia Latina de la Grabación.

Ortega se pronunció sobre el premio que le fue otorgado y lo que significa para ella que su carrera haya sido tomada en cuenta de esta manera. Además, aprovechó para hacer mención de quienes han formado parte de lo que ha logrado en este tiempo de tanto esfuerzo y dedicación en la música.

Luciana no quiso finalizar sin antes expresar: “En cada nota vibra la memoria de nuestro pueblo, la fuerza de nuestras raíces y la esperanza de un futuro más humano. Comprendo que educar a través de la música no es solo enseñar sonidos, sino despertar conciencias, sanar heridas y sembrar identidad. Este reconocimiento honra ese viaje: el de quienes creemos que el arte puede transformar la vida y reconciliar al ser con su tierra. La música nos ha enseñado a escuchar el mundo con ternura y a transformar la realidad con amor”.

