Desmantelan laboratorio de metanfetaminas en Texas e incautan narcóticos

El Departamento de Policía de Duncanville anunció el arresto de tres personas que enfrentan cargos federales, luego de descubrir un laboratorio en donde incautaron narcóticos con valor estimado en la calle de $10 millones de dólares.

La Unidad de Narcóticos de Duncanville llevó a cabo una investigación dirigida a una red de distribución de drogas responsable del tráfico de grandes cantidades de metanfetamina en Duncanville y el condado de Dallas.

Incautaron 250 kg de metanfetamina

Después de una investigación, los detectives encontraron una casa en el condado de Dallas, donde sospechaban de la producción de drogas. Los agentes de la Unidad Antinarcóticos de Duncanville, el equipo SWAT, junto con la DEA, ejecutaron una orden de allanamiento.

Dentro de la vivienda, las fuerzas del orden descubrieron un laboratorio clandestino de metanfetamina en funcionamiento. Los investigadores finalmente incautaron aproximadamente 250 kilogramos de metanfetamina, así como varias armas de fuego.

Los narcóticos que fueron incautados en el operativo tiene un valor aproximado de $10 millones de dólares.

“Nuestra Unidad de Narcóticos, en colaboración con personal selecto de la DEA, demostró una dedicación y profesionalismo excepcionales al desmantelar una importante red de distribución de metanfetamina que perjudicaba a nuestra comunidad”, dijo el jefe de policía de Duncanville, Matt Stogner a Fox4.

La identidad de las tres personas detenidas durante el operativo no fue compartido por las autoridades.

Otra incautación en un departamento

Por otro lado, la policía de College Station arrestó a seis personas en el distrito de bares de Northgate después de responder a una pelea y descubrir narcóticos dentro de un apartamento. Los agentes indicaron que había narcóticos y parafernalia relacionada con las drogas a simple vista.

Un juez aprobó una orden de registro por narcotráfico, que fue ejecutada por agentes de patrulla. La policía incautó cocaína, cera de THC y varias señales de tráfico robadas. Los seis sospechosos fueron ingresados ​​en la cárcel del condado de Brazos.

