Hombre que mató a su novia en Florida por negarse a abortar enfrenta la pena de muerte

Un hombre de Florida identificado como Donovan Faison fue declarado culpable y se enfrenta a la pena de muerte luego del asesinato de su novia adolescente, quien estaba embarazada, en noviembre de 2022 en Sanford, al norte de Orlando.

La víctima, de nombre Kaylin Fiengo, de 18 años, fue hallada sin vida por herida de bala en su coche en Coastline Park. Se encontró un casquillo de bala y una imagen de ultrasonido cerca de su cuerpo, según el informe del Departamento de Policía de Sanford.

Los informes policiales señalaron que la joven, que era madre de un niño pequeño, se encontraba al final de su primer trimestre de gestación al momento de su muerte, informó New York Post.

Los hechos ocurrieron después de que Fiengo, de 23 añ{ le enviara a Faison los resultados de dos pruebas de embarazo positivas. En respuesta, Faison le envió un mensaje de texto que decía: “¡Aborto!”.

Momento del atroz crimen

El Departamento de Policía de Sanford (SPD) indicó que Faison “estalló” y se sintió “enojado y presionado” porque en ese momento convivía con otra mujer que sospechaba de su infidelidad. En un texto enviado a un amigo sobre la víctima, Faison escribió: “Sobre la tumba de mi hermano, la voy a recortar”.

El fiscal Stewart Stone describió el suceso ante el jurado como “un asesinato al estilo de una ejecución”, destacando que se considerara “la naturaleza fría, calculada y premeditada de este asesinato”.

El fiscal Domenick Leo declaró en los alegatos finales que los mensajes proporcionaban “pruebas claras y convincentes”. Agregó sobre Faison: “Dijo que lo iba a hacer, y lo hizo” y que “la policía atrapó al culpable”.

Faison fue arrestado aproximadamente diez meses después del crimen. El jurado votó 11-1 a favor de recomendar la pena de muerte, según reportó KALB.

La sentencia está programada para el 5 de diciembre. La policía no ha confirmado si Faison es el padre del bebé.

