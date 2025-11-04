Avión de UPS se estrelló en el aeropuerto de Louisville y provocó un gran incendio

Un avión de carga de UPS se estrelló este martes por la tarde al despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, lo que provocó un enorme incendio en tierra y una fuerte movilización de los servicios de emergencia, informó la agencia Associated Press.

❗️⚠️🇺🇸 – A McDonnell Douglas MD-11 cargo aircraft, operating as UPS Flight 2976, crashed shortly after takeoff from the UPS Worldport hub at Muhammad Ali International Airport in Louisville, Kentucky.



The incident triggered a massive explosion and fire that engulfed multiple… pic.twitter.com/Ry7Tgn7Yh9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2025

El accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p.m., cuando la aeronave —un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991— despegaba con destino a Honolulu, Hawái, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación.

Poco después del despegue, el avión cayó cerca de la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, en el extremo sur del aeropuerto, donde se registró un incendio de grandes proporciones.

Una columna de humo se extiende sobre las instalaciones del aeropuerto. Foto: Jon Cherry / AP

El Departamento de Policía Metropolitana de Louisville confirmó en redes sociales que se reportaron heridos, aunque no precisó cuántos ni en qué condición se encuentran, según destacó AP.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse alejada del área y decretaron una orden de confinamiento en un radio de 8 kilómetros alrededor del aeropuerto debido a los riesgos por el fuego y los escombros.

Imágenes difundidas en redes sociales y por canales locales mostraron una densa columna de humo negro elevándose sobre el cielo de Louisville, mientras camiones de bomberos trabajaban intensamente para controlar las llamas.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo en una publicación en X que está al tanto del accidente y que los servicios de emergencia permanecen en el lugar.

“Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, escribió.

Kentucky, we are aware of a reported plane crash near Louisville International Airport. First responders are onsite, and we will share more information as available. Please pray for the pilots, crew and everyone affected. We will share more soon. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

The situation is serious. Please pray for the families affected. I’m headed to Louisville now. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

Añadió que el estado compartirá más información tan pronto como esté disponible.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

WATCH: Another video showing the UPS plane (UPS2976) crashing after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport. pic.twitter.com/N1HT4o9Cq9 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025

