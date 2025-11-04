First and Last Bakery retira salsas de tomate por riesgo de botulismo

First and Last Bakery está retirando del mercado tres tipos de salsas: Marinara, Puttanesca y para pasta con sabor a carne, debido a un riesgo potencial de infección por Clostridium botulinum. Según un reporte de retiro publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el producto fue fabricado sin un proceso programado y aprobado.

El problema fue descubierto por el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut, que determinó que la fabricación sin el proceso adecuado representa un posible riesgo para la salud pública.

Conoce los productos afectados y lotes

La FDA publicó en su sitio web las etiquetas de las salsas retiradas del mercado. Crédito: Shutterstock

Los productos de salsa de tomate retirados del mercado por First and Last Bakery, LLC están empacados en frascos de 26 FL OZ y tienen la fecha de caducidad 09/26. A continuación, se detallan los nombres y códigos UPC de los productos:

First and Last Original Marinara Sauce, Tomato & Basil UPC: 8-82500-11231-1

First and Last Original Traditional Pasta Sauce, Meat Flavored UPC: 8-82500-11232-8

First and Last Original Puttanesca Sauce, Mildly Hot & Spicy UPC: 8-82500-11234-2



Zonas afectadas por el retiro

Los tres tipos de salsas retiradas se distribuyeron en Connecticut y Massachusetts a través de las tiendas minoristas Big Y y Stop & Shop, con fechas de venta entre el 22 de septiembre y el 22 de octubre de 2025.

Una vez detectado el problema, se suspendieron las ventas y la producción de la salsa para garantizar el pleno cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios.

Qué hacer si compró la salsa

Aunque hasta el momento no se han reportado enfermedades, se insta a los compradores a verificar la información de los lotes de retiro. En caso de haber adquirido alguno de los productos, se debe evitar su consumo, descartarlo o regresarlo al lugar de la compra.

Las autoridades sanitarias informaron que “los productos se fabricaron sin un proceso programado aprobado ni se evaluaron para determinar si el proceso era adecuado. El procesamiento inadecuado de alimentos enlatados acidificados o de baja acidez puede provocar la formación de toxina de Clostridium botulinum”.

Síntomas y riesgos del botulismo

El botulismo es una intoxicación alimentaria potencialmente mortal causada por la toxina de Clostridium botulinum. Al ser ingerida, puede causar debilidad general, mareo, visión doble y dificultad para hablar o tragar, según la FDA.

Otros síntomas frecuentes son: dificultad para respirar, debilidad muscular, distensión abdominal y estreñimiento. Si algún consumidor presenta este cuadro tras ingerir el alimento, debe buscar atención médica de inmediato.

