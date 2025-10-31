window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

FDA amplía el retiro de canela: DEVI y BaiLiFeng se suman a la lista por niveles elevados de plomo

La FDA incluye DEVI y BaiLiFeng en retiro por alto plomo, sumando 18 marcas no aptas. Los consumidores deben revisar la despensa y desechar el producto

La FDA anunció dos nuevas marcas de canela por contener altos niveles de plomo.

La FDA anunció dos nuevas marcas de canela por contener altos niveles de plomo. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miyeilis Flores

Por  Miyeilis Flores

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha actualizado y ampliado su alerta sanitaria por contaminación con plomo, incluyendo a las marcas DEVI y BaiLiFeng en la lista de productos de canela molida retirados del mercado debido a sus niveles peligrosamente elevados de plomo.

Con estas recientes adiciones, ya suman 18 marcas, las que han sido catalogadas como no aptas para el consumo.

Tras recolectar y analizar muestras en establecimientos minoristas, la FDA determinó que la exposición continua a estos productos puede ser peligrosa para la salud, lo que ha impulsado la inclusión inmediata de las marcas DEVI y BaiLiFeng en el retiro.


¿Cuáles son las marcas retiradas del mercado por alto niveles de plomo?

1. Homeneeds, Inc. (Anuncio de Retiro)

Marca: DEVI

Concentración de Plomo (ppm): 2.92

Distribuidor: Vendido en Apna Bazar en WA.

Detalles del Lote: Número de lote: 2502315; Código UPC: 6 09595 11904 5.

Periodo de Venta: 15/05/2025 al 21/10/2025.

2. Grupo Comercial Good Way Inc.

Marca: BaiLiFeng

Concentración de Plomo (ppm): 10.7

Distribuidor: Ubicaciones de venta solicitadas (actualización pendiente).

Detalles del Lote: Fecha de caducidad: EXP: 11.12.2026; Código UPC: 4 897055 799401.

3. Singh Trading Inc. (nombre comercial Roshni Foods)

Marca: Roshni

Concentración de Plomo (ppm): 2.268

Distribuidor: Ubicaciones de venta solicitadas (actualización pendiente).

Detalles del Lote: Número de lote: 2409191; Código UPC: 15990 012878.

4. Haitai, Inc. EE. UU. (Anuncio de Retiro)

Marca: HAETAE (HT)

Concentración de Plomo (ppm): 4.60

Distribuidor: Varios supermercados a nivel nacional.

Detalles del Lote: Fecha de caducidad: 02/09/25; Código UPC: 0 20914 81415 9.

5. EUREKA INC. EE. UU. (Anuncio de Retiro)

Marca: Durra

Concentración de Plomo (ppm): 2.44

Distribuidor: Supermercados en California y Michigan.

Detalles del Lote: Lote n.º: 06 B:02; Consumir preferentemente antes de: mayo de 2026; Código UPC: 6251136 034139.

Periodo de Distribución: 24/08/2024 hasta el 06/10/2025.

6. SLR Food Distribution, Inc. (Anuncio de Retiro)

Marca: Esposa sabia (Wise Wife)

Concentración de Plomo (ppm): 2.49

Distribuidor: Minoristas en NJ, NY, FL, MD, MN, OK, OH.

Detalles del Lote: Código UPC: 0 688474 302853.

Periodo de Distribución: 15/02/2024 al 28/06/2025.

7. El Mundo Picante de EE. UU.

Marca: Jiva Organics

Concentración de Plomo (ppm): 2.29

Distribuidor: SUPERMERCADO TAJAF-CINP/822.

Detalles del Lote: Fecha de consumo preferente: julio de 2025.

8. IHA Beverage (Retiro Voluntario)

Marca: Súper marca (Super)

Concentración de Plomo (ppm): 7.68 / 6.60

Distribuidor: Supermercado asiático, Little Rock, Arkansas.

Detalles del Lote: Polvo de canela Super Cinnamon Powder de 4 oz.

9. Sands Impex Inc. (Asli Fine Foods)

Marca: Asli

Concentración de Plomo (ppm): 2.32

Distribuidor: A&Y Global Market, Columbia, MO.

Detalles del Lote: Polvo de canela Asli de 7 oz.

10. El Chilar HF, LLC (Retiro Voluntario Extendido)

Marca: El Chilar

Concentración de Plomo (ppm): 3.75 / 7.01

Distribuidor: Mercado El Torito (Maryland).

Detalles del Lote: Lotes D181EX0624 y E054EX0225.

11. Moran Foods, LLC / Colonna Brothers, Inc. (Retiro Actualizado)

Marca: Marcum

Concentración de Plomo (ppm): 2.22 / 2.14

Distribuidor: Tiendas de Alimentos Save-A-Lot, Ltd.

Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 12/05/25 (lotes 12 D8 en Missouri y 12 D11 en Virginia).

12. Raja Foods LLC

Marca: SWAD

Concentración de Plomo (ppm): 2.89

Distribuidor: Hermanos Patel (Connecticut).

Detalles del Lote: Lote n.º: KX28223; Consumir preferentemente antes de: octubre de 2026.

13. Greenbrier International, Inc. / Colonna Brothers, Inc. (Retiro Actualizado)

Marca: Tradición Suprema (Supreme Tradition)

Concentración de Plomo (ppm): 2.37

Distribuidor: Dollar Tree (California).

Detalles del Lote: Lote 10A11; Consumir preferentemente antes del: 10/06/25.

14. MAMTAKIM, Inc. (Importador)

Marca: Compañía Indillor Orientale

Concentración de Plomo (ppm): 2.23

Distribuidor: Eurogrocery (Connecticut).

Detalles del Lote: Caducidad y lote: 08 2024 L1803231.

15. ALB-USA Enterprises Inc. (Retiro Voluntario)

Marca: Sabor ALB (ALB Flavor)

Concentración de Plomo (ppm): 3.93

Distribuidor: Eurogrocery (Connecticut).

Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 30/08/2025 – LA02.

16. Advance Food International, Inc. (Retiro Voluntario)

Marca: Shahzada

Concentración de Plomo (ppm): 2.03

Distribuidor: Supermercado Premium (Nueva York).

Detalles del Lote: Polvo de canela marca Shahzada de 7 oz (no se especifica lote).

17. American Spices LLC

Marca: Clase de especias (Spice Class)

Concentración de Plomo (ppm): 2.04

Distribuidor: Mundo de peces (Nueva York).

Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 12/2026.

18. La Frontera Imports

Marca: La Frontera

Concentración de Plomo (ppm): 2.66

Distribuidor: Frutas Y Abarrotes Mexico, Inc. (Nueva York).

Detalles del Lote: No se especifica lote.

¿Qué se debe hacer con la canela retirada del mercado?

Las recomendaciones inmediatas de las autoridades sanitarias  es a detener el Uso y Desechar el producto. Mientras que a los establecimientos comerciales les advierte que se deben consumir, vender ni servir estos productos sujetos a retiro bajo ninguna circunstancia.

La canela en polvo es un producto que tiene una larga vida útil, por lo que los consumidores deben revisar minuciosamente sus despensas y desechar cualquier envase encontrado.

En caso de presentar algún síntoma por haber estado expuesto a niveles elevados de plomo, debe consultar con su médico.

