FDA amplía el retiro de canela: DEVI y BaiLiFeng se suman a la lista por niveles elevados de plomo
La FDA incluye DEVI y BaiLiFeng en retiro por alto plomo, sumando 18 marcas no aptas. Los consumidores deben revisar la despensa y desechar el producto
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha actualizado y ampliado su alerta sanitaria por contaminación con plomo, incluyendo a las marcas DEVI y BaiLiFeng en la lista de productos de canela molida retirados del mercado debido a sus niveles peligrosamente elevados de plomo.
Con estas recientes adiciones, ya suman 18 marcas, las que han sido catalogadas como no aptas para el consumo.
Tras recolectar y analizar muestras en establecimientos minoristas, la FDA determinó que la exposición continua a estos productos puede ser peligrosa para la salud, lo que ha impulsado la inclusión inmediata de las marcas DEVI y BaiLiFeng en el retiro.
¿Cuáles son las marcas retiradas del mercado por alto niveles de plomo?
1. Homeneeds, Inc. (Anuncio de Retiro)
Marca: DEVI
Concentración de Plomo (ppm): 2.92
Distribuidor: Vendido en Apna Bazar en WA.
Detalles del Lote: Número de lote: 2502315; Código UPC: 6 09595 11904 5.
Periodo de Venta: 15/05/2025 al 21/10/2025.
2. Grupo Comercial Good Way Inc.
Marca: BaiLiFeng
Concentración de Plomo (ppm): 10.7
Distribuidor: Ubicaciones de venta solicitadas (actualización pendiente).
Detalles del Lote: Fecha de caducidad: EXP: 11.12.2026; Código UPC: 4 897055 799401.
3. Singh Trading Inc. (nombre comercial Roshni Foods)
Marca: Roshni
Concentración de Plomo (ppm): 2.268
Distribuidor: Ubicaciones de venta solicitadas (actualización pendiente).
Detalles del Lote: Número de lote: 2409191; Código UPC: 15990 012878.
4. Haitai, Inc. EE. UU. (Anuncio de Retiro)
Marca: HAETAE (HT)
Concentración de Plomo (ppm): 4.60
Distribuidor: Varios supermercados a nivel nacional.
Detalles del Lote: Fecha de caducidad: 02/09/25; Código UPC: 0 20914 81415 9.
5. EUREKA INC. EE. UU. (Anuncio de Retiro)
Marca: Durra
Concentración de Plomo (ppm): 2.44
Distribuidor: Supermercados en California y Michigan.
Detalles del Lote: Lote n.º: 06 B:02; Consumir preferentemente antes de: mayo de 2026; Código UPC: 6251136 034139.
Periodo de Distribución: 24/08/2024 hasta el 06/10/2025.
6. SLR Food Distribution, Inc. (Anuncio de Retiro)
Marca: Esposa sabia (Wise Wife)
Concentración de Plomo (ppm): 2.49
Distribuidor: Minoristas en NJ, NY, FL, MD, MN, OK, OH.
Detalles del Lote: Código UPC: 0 688474 302853.
Periodo de Distribución: 15/02/2024 al 28/06/2025.
7. El Mundo Picante de EE. UU.
Marca: Jiva Organics
Concentración de Plomo (ppm): 2.29
Distribuidor: SUPERMERCADO TAJAF-CINP/822.
Detalles del Lote: Fecha de consumo preferente: julio de 2025.
8. IHA Beverage (Retiro Voluntario)
Marca: Súper marca (Super)
Concentración de Plomo (ppm): 7.68 / 6.60
Distribuidor: Supermercado asiático, Little Rock, Arkansas.
Detalles del Lote: Polvo de canela Super Cinnamon Powder de 4 oz.
9. Sands Impex Inc. (Asli Fine Foods)
Marca: Asli
Concentración de Plomo (ppm): 2.32
Distribuidor: A&Y Global Market, Columbia, MO.
Detalles del Lote: Polvo de canela Asli de 7 oz.
10. El Chilar HF, LLC (Retiro Voluntario Extendido)
Marca: El Chilar
Concentración de Plomo (ppm): 3.75 / 7.01
Distribuidor: Mercado El Torito (Maryland).
Detalles del Lote: Lotes D181EX0624 y E054EX0225.
11. Moran Foods, LLC / Colonna Brothers, Inc. (Retiro Actualizado)
Marca: Marcum
Concentración de Plomo (ppm): 2.22 / 2.14
Distribuidor: Tiendas de Alimentos Save-A-Lot, Ltd.
Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 12/05/25 (lotes 12 D8 en Missouri y 12 D11 en Virginia).
12. Raja Foods LLC
Marca: SWAD
Concentración de Plomo (ppm): 2.89
Distribuidor: Hermanos Patel (Connecticut).
Detalles del Lote: Lote n.º: KX28223; Consumir preferentemente antes de: octubre de 2026.
13. Greenbrier International, Inc. / Colonna Brothers, Inc. (Retiro Actualizado)
Marca: Tradición Suprema (Supreme Tradition)
Concentración de Plomo (ppm): 2.37
Distribuidor: Dollar Tree (California).
Detalles del Lote: Lote 10A11; Consumir preferentemente antes del: 10/06/25.
14. MAMTAKIM, Inc. (Importador)
Marca: Compañía Indillor Orientale
Concentración de Plomo (ppm): 2.23
Distribuidor: Eurogrocery (Connecticut).
Detalles del Lote: Caducidad y lote: 08 2024 L1803231.
15. ALB-USA Enterprises Inc. (Retiro Voluntario)
Marca: Sabor ALB (ALB Flavor)
Concentración de Plomo (ppm): 3.93
Distribuidor: Eurogrocery (Connecticut).
Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 30/08/2025 – LA02.
16. Advance Food International, Inc. (Retiro Voluntario)
Marca: Shahzada
Concentración de Plomo (ppm): 2.03
Distribuidor: Supermercado Premium (Nueva York).
Detalles del Lote: Polvo de canela marca Shahzada de 7 oz (no se especifica lote).
17. American Spices LLC
Marca: Clase de especias (Spice Class)
Concentración de Plomo (ppm): 2.04
Distribuidor: Mundo de peces (Nueva York).
Detalles del Lote: Consumir preferentemente antes del: 12/2026.
18. La Frontera Imports
Marca: La Frontera
Concentración de Plomo (ppm): 2.66
Distribuidor: Frutas Y Abarrotes Mexico, Inc. (Nueva York).
Detalles del Lote: No se especifica lote.
¿Qué se debe hacer con la canela retirada del mercado?
Las recomendaciones inmediatas de las autoridades sanitarias es a detener el Uso y Desechar el producto. Mientras que a los establecimientos comerciales les advierte que se deben consumir, vender ni servir estos productos sujetos a retiro bajo ninguna circunstancia.
La canela en polvo es un producto que tiene una larga vida útil, por lo que los consumidores deben revisar minuciosamente sus despensas y desechar cualquier envase encontrado.
En caso de presentar algún síntoma por haber estado expuesto a niveles elevados de plomo, debe consultar con su médico.
Sigue leyendo: