José Ron está de luto y despide con tierno mensaje a su “compañera incondicional”

Mientras la carrera de José Ron continúa en ascenso con su papel protagónico en ‘Papás por siempre’, la secuela de la exitosa telenovela ‘Papás por conveniencia’, el actor mexicano enfrenta uno de los episodios más dolorosos de su vida personal: la muerte de su perrita Kiara, quien fue su compañera inseparable durante los últimos ocho años.

A través de sus redes sociales, José Ron compartió la noticia y aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a quien describió como su “adoración”, su “compañera incondicional” y su “regalo del cielo”, dejando claro la profundidad del vínculo que los unía.

“Mi niña, mi adoración, mi compañera incondicional, mi regalo del cielo. Qué bonito fue nuestro amor. Gracias por 8 años de puro amor, por cada mirada, por tu alegría, por acompañarme, por protegerme… Nuestra conexión era única”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje continuó con una declaración de amor y agradecimiento hacia Kiara por haber formado parte de su vida.

“Te amo más de lo que las palabras pueden decir y más de lo que pueda escribir por aquí. Y, aunque duele profundamente tu partida, siempre me quedaré con el amor y la gratitud por haberte tenido en mi vida. Fuiste, eres y siempre serás la princesa de papá. Eras única y siempre serás especial. Tu luz y tu amor seguirán en cada rincón de mi alma”.

Para finalizar, José añadió que, pese al dolor, se mantendrá firme: “No me dejaré caer y el amor que te tengo será el motor para seguir adelante. Gracias por tanto. Te amo”.

La publicación rápidamente generó una ola de solidaridad. Compañeros del medio artístico, amigos cercanos y miles de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, reconociendo lo difícil que es perder a un miembro tan importante de la familia y el desafío que enfrenta por seguir adelante sin la compañía de quien consideraba su amiga más leal.

“Siento tanto tu pérdida Josecito querido, sabes que siempre fuiste el mejor papá que Kiara pudo tener. Abrazo tu alma, fuerza para ti”, “No tengo palabras mi Pepe, te abrazo fuerte, ella fue muy feliz contigo y así se fue sabiendo que fue muy amada” y “Ellos son amor puro e incondicional. Afortunados los dos por tenerse y coincidir”, fueron algunos de los mensajes.

Sigue leyendo: